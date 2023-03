Israel califica de "peligroso" y "lamentable" el atraque de buques iraníes en Brasil

El atraco de dos buques de guerra iraníes en Brasil desató críticas por parte de Israel, que de esta manera se sumó a las expresadas desde EE.UU.

Lior Hayat, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí, manifestó el jueves 2 de marzo que su país consideraba el atraque de los barcos en Río de Janeiro como un hecho "peligroso y lamentable". "Aún no es tarde para ordenarles a los barcos que dejen el puerto", agregó.

"Brasil no debe otorgar premios a un Estado maligno responsable de numerosas violaciones a los derechos humanos contra sus propios ciudadanos, que ejecuta ataques terroristas en todo el mundo y hace proliferar armamento a organizaciones terroristas en todo Medio Oriente", sostuvó Hayat.

Los dichos del funcionario de Israel tuvieron lugar después de las críticas que hiciera el portavoz del Departamento de Estados de EE.UU., Ned Price, quien había anunciado que ya estaban en contacto con las autoridades brasileñas para asegurarse de que Irán no consiguiría "un punto de apoyo" en Occidente.

"Ciertamente no es el caso del Gobierno brasileño, del pueblo brasileño que quiera hacer algo que ayude a un gobierno, a un régimen que es responsable de una represión brutal y violenta contra su propio pueblo", dijo.

El otro que expresó sus críticas fue el senador republicano Ted Cruz, quien sostuvo que "el atraque de buques de guerra iraníes en Brasil es un acontecimiento peligroso y una amenaza directa para la seguridad de los estadounidenses". "Estos buques de guerra iraníes ya están sancionados, por lo que el puerto de Río de Janeiro donde atracaron ahora corre el riesgo de sanciones paralizantes", continuó, a la vez que aseguró que las leyes antiterroristas de EE.UU. "no son opcionales".

Los buques Iris Makran e Iris Dena, que forman parte de la 86.ª flotilla de la Armada de Irán, llegaron a Río de Janeiro el domingo último, pese a la presión de EE.UU. para que se les niegue el permiso de atracar, en base a las sanciones estadounidenses unilaterales contra Teherán.

Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño adopta el principio de no reconocer sanciones unilaterales que no sean aprobadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, por lo que no tiene razones para negar la solicitud de Teherán. Ambos barcos tienen permiso para permanecer en Río de Janeiro hasta este sábado 4 de marzo.