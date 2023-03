Colombia y la Unión Europea fortalecen acuerdos para capturar cabecillas del crimen transnacional

Mijn laatste ministerieel bezoek in 🇨🇴 gaat over het sluitstuk van de aanpak van drugsgeweld: bestraffing. Minister @osunanestor is verantwoordelijk voor het nieuwe Colombiaanse drugsbeleid, waarbij de prioriteit meer dan ooit ligt op de bestraffing van de drugsbarons. pic.twitter.com/pMEU1MXeib