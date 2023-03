"Presente en cada lucha": Maduro recuerda al comandante Hugo Chávez a 10 años de su muerte

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recordó este viernes la figura del exmandatario Hugo Chávez a dos días del décimo aniversario de su muerte, ocurrida el 5 de marzo de 2013 en Caracas.

"Chávez ni por un segundo ha estado ausente de las luchas y batallas que hemos dado. Nuestro comandante Chávez no fue olvidado, no fue echado de lado, no ha estado ausente", dijo el jefe de Estado durante una reunión con los Consejos Productivos de Trabajadores (CPTT) en la sede de la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro (SIDOR), ubicada en el estado Bolívar.

Rumbo al gran encuentro con mis hermanos y hermanas de la clase obrera venezolana y con los CPTT. Seguimos unidos, como siempre, con nuestro Comandante Hugo Chávez, a 10 años de su partida física. ¡Producir es Vencer y nosotros estamos venciendo! pic.twitter.com/kkUjU0oExL — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) March 3, 2023

En el contexto de la 'Gran Expo CPTT Poder Productivo de la Clase Obrera', Maduro añadió que el extinto líder de la Revolución Bolivariana "ha estado presente con su imagen, con su pensamiento, hoy más que nunca, en cada batalla, en cada lucha, en cada victoria obtenida a lo largo de 10 años".

En su discurso, el mandatario afirmó que tanto la derecha venezolana como el gobierno de EE.UU. subestimaron al movimiento político chavista después de su fallecimiento.

"El imperialismo nos subestimó, la oligarquía interna nos subestimó, subestimaron al pueblo, subestimaron al liderazgo de la revolución, me subestimaron a mí como ser humano, líder y jefe político", manifestó.