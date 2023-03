EE.UU. quiere que China envíe armas a Kiev

A Estados Unidos le gustaría que China ayudara militarmente a Ucrania, declaró el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, en una entrevista con CNN el viernes.

El funcionario destacó que "esta es una decisión que debe tomar el presidente" Xi Jinping, aunque a Washington "le gustaría que China se uniera al resto del mundo" para posicionarse abiertamente en contra de Rusia. "De hecho, obviamente nos encantaría que China tomara medidas para ayudar a Ucrania en términos de autodefensa", aseguró Kirby.

Además, volvió a dejar en claro la postura de Washington, advirtiendo a Pekín que no debe colaborar con Moscú para desafiar las sanciones occidentales.

China no aceptará dictados ni coacción de EE.UU.

Por su parte, el gigante asiático instó a EE.UU. y sus aliados occidentales a dejar de empujar a otros países a que se unan a la campaña antirrusa.

EE.UU. "no tiene derecho" de imponer su visión de cómo deben desarrollarse las relaciones bilaterales entre Rusia y China, declaró el lunes la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning. La vocera recalcó que mientras Washington siga suministrando armamento a Kiev, no está en posición de pedir a Pekín que no ayude a Moscú.

"Mientras Estados Unidos ha intensificado sus esfuerzos por enviar armas a una de las partes en conflicto, […] ha difundido con frecuencia información falsa sobre el suministro de armas de China a Rusia, aprovechando la oportunidad para sancionar a empresas chinas sin motivo alguno", denunció Mao Ning, quien tachó las políticas de la Casa Blanca de "doble rasero" y "flagrante intimidación".

Por su parte, Wang Yi, director de la Oficina de la Comisión Central de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de China, el mes pasado hizo una observación similar. Según él, Pekín nunca aceptará "que Estados Unidos le dicte o incluso le coaccione" en lo referente a sus relaciones con Rusia.