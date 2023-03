Gobierno de Bolsonaro intentó ingresar ilegalmente joyas a Brasil valoradas en 3,2 millones de dólares

El Gobierno del expresidente brasileño Jair Bolsonaro intentó ingresar ilegalmente a Brasil joyas valoradas en 3,2 millones de dólares que Arabia Saudita había regalado a la entonces primera dama, Michelle Bolsonaro, en octubre de 2021, informó este viernes el diario O Estado de Sao Paulo.

La información fue confirmada por el ministro de la Secretaria de Comunicación Social, Paulo Pimenta, quien este viernes publicó fotos de las piezas de diamantes en sus redes sociales junto a un documento aduanero sobre retención de joyas.

Bolsonaro tentou trazer ilegalmente colar e brincos de diamante de R$ 16,5 milhões para Michelle. Presentes foram dados na Arábia Saudita no final de 2021. A Petrobras havia acabado de vender uma refinaria por 1,8 bilhão de dólares para um grupo da Arábia Saudita. pic.twitter.com/vHMIBxULeA — Paulo Pimenta (@Pimenta13Br) March 3, 2023

"Bolsonaro intentó traer ilegalmente collar y aretes de diamantes por valor de 16,5 millones de reales a Michelle. Los obsequios se entregaron en Arabia Saudita a fines de 2021. Petrobras acababa de vender una refinería por 1.800 millones de dólares a un grupo de Arabia Saudita", tuiteó Pimenta.

Se trata de un collar, un anillo, un reloj y un par de pendientes de diamantes, un regalo de las autoridades sauditas para el exmandatario y su esposa Michelle, pero al no ser declarados en la aduana del aeropuerto internacional de Sao Paulo-Guarulhos, fueron incautados.

Los agentes encontraron las joyas en la mochila de Marcos André Soeiro, asesor del entonces ministro de Minas y Energía, Bento Albuquerque, que integraba la comitiva brasileña que viajó en esas fechas a Oriente Medio.

Según el periódico local, Albuquerque intentó valerse de su cargo para liberar el conjunto de joyas de la marca Chopard, pero el agente de Hacienda mantuvo su decisión, ya que la legislación brasileña exige que se declaren las mercancías que ingresen al país cuyo valor supere los 1.000 dólares. El exfuncionario sostiene, sin embargo, que no conocía el contenido de los paquetes que recibió su comitiva al salir del país árabe.

El Gobierno podría haber recibido las joyas, si estas eran declaradas como un regalo oficial al presidente de la República y la primera dama, pero en ese caso quedaban como propiedad del Estado brasileño y no de la familia Bolsonaro. Mientras que, si quiere recuperarlas como objetos personales, el exmandatario deberá pagar el impuesto de importación, que equivale al 50 % del bien confiscado, y una multa del 25 % por intentar introducirlos de manera irregular.

"¿'Tengo todo esto' y no lo sabía?"

De acuerdo al reporte, el ex jefe de Estado, "en los dos últimos meses" de su mandato, recurrió a los ministerios al menos en cuatro ocasiones para recuperar las joyas, movilizando incluso a la cartera de Economía y Relaciones Exteriores, pero no tuvo éxito.

Asimismo, se informa que el propio Bolsonaro envió una carta al gabinete del Fisco Federal "para solicitar que los bienes fueran enviados a la Presidencia de la República".

Por su parte, la ex primera dama Michelle Bolsonaro hizo burla de la noticia en sus redes sociales. "¿Quieren decir que 'tengo todo esto' y no lo sabía? ¡Dios mío! Ustedes van muy lejos, ¿eh? Me río de la insensatez de esta prensa ridícula!", escribió la política, citada por medios locales.