Exanalista que filtró los Papeles del Pentágono padece cáncer terminal

Daniel Ellsberg declaró que ha optado por no recibir quimioterapia.

El exanalista militar del Gobierno de EE.UU., Daniel Ellsberg, que filtró los llamados Papeles del Pentágono y contribuyó así a poner fin a la guerra de Vietnam, ha anunciado que padece cáncer terminal de páncreas en el marco de un mensaje de despedida a otros activistas.

"El 17 de febrero, sin mucha advertencia, me diagnosticaron un cáncer de páncreas inoperable", tuiteó el viernes Ellsberg, de 91 años. "Lamento informarles que mis médicos me han dado de tres a seis meses de vida", continuó, agregando que ha elegido no someterse a quimioterapia y que se le aseguró "un excelente cuidado de hospicio cuando sea necesario".

Los Papeles del Pentágono

Los documentos filtrados por Ellsberg analizaron a detalle las decisiones y estrategias de la guerra de Vietnam. Contaron cómo los líderes políticos y los altos mandos militares, que confiaban excesivamente en las perspectivas de Washington, aumentaron constantemente la participación de EE.UU. y engañaban sobre los logros contra los norvietnamitas. Los documentos cambiaron la comprensión del público de la guerra.

La Administración del entonces presidente estadounidense Richard Nixon trató de desacreditar a Ellsberg después de la publicación de los documentos, por lo que fue acusado de robo, conspiración y violaciones de la Ley de Espionaje, pero su caso terminó en un juicio nulo cuando surgieron pruebas sobre escuchas telefónicas y allanamientos ordenados por el Gobierno.

"Cuando copié los Papeles del Pentágono en 1969, tenía todas las razones para pensar que pasaría el resto de mi vida tras las rejas. Era un destino que habría aceptado con gusto si significaba acelerar el final de la guerra de Vietnam, por improbable que pareciera (y lo fuera)", escribió.

En 1971, Ellsberg, que en ese momento era analista de inteligencia del Departamento de Estado empleado por el Pentágono y había ayudado a preparar el estudio, filtró los documentos al New York Times y otros periódicos.

Además, como defensor de los derechos humanos y activista contra la guerra durante décadas, advirtió sobre la posibilidad de una guerra nuclear entre EE.UU. y Rusia.

"El riesgo de guerra nuclear en Ucrania es tan grande como nunca se ha visto en el mundo", afirmó, condenando a ambos países por negarse a seguir el ejemplo de la India y China al declarar "políticas de no ser el primero en usar" este tipo de armas.

Sin embargo, Ellsberg asegura que independientemente de quién dispare primero, la guerra nuclear significaría un "invierno nuclear" en el que "cientos de millones de toneladas de humo y hollín" de la tormenta de fuego se elevarían a la estratosfera, bloqueando "hasta el 70 % de la luz solar por años", lo que causaría la "muerte por inanición a la mayoría de los humanos y otros vertebrados en la Tierra".