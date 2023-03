El filósofo ruso Alexánder Duguin: Occidente ha creado un "paraíso nazi" en Ucrania

El destacado pensador y escritor explicó por qué no busca la venganza por el asesinato de su hija, Daria Dúguina, adjudicado al régimen de Kiev.

Occidente ha fomentado la "nazificación" en Ucrania para enfrentar a su pueblo contra Rusia, declaró el filósofo político y escritor ruso Alexánder Duguin en una entrevista exclusiva con RT emitida el sábado.

Según Duguin, los patrocinadores de Kiev han procurado ocultar a sus propios ciudadanos la creciente tolerancia de los nacionalistas y neonazis en el país eslavo.

"Occidente piensa de esa manera: no podíamos obligar a los ucranianos a luchar contra los rusos de una forma diferente que crear un nacionalismo artificial en Ucrania", explicó.

"Para una sociedad tradicional, los valores liberales no pueden ser el objetivo a defender. Así que necesitan algo [más]. La [herramienta] más radical para crear y promover esta seudoconciencia artificial es el nacionalismo ... o fascismo rusófobo ucraniano. Y está siendo utilizado por los liberales [globalistas]", dijo.

El filósofo ruso indicó que Occidente apoya a los radicales en Kiev, a pesar de tomar medidas enérgicas contra grupos similares en sus propios países. "Destruyen cualquier tipo de nacionalismo en sus [propios] territorios. Pero en Ucrania, en cambio, lo hacen florecer". Al final, en Ucrania se ha creado "un paraíso nazi", afirmó.

El regimiento Azov de Ucrania es una de las unidades que acoge a combatientes con opiniones abiertamente nacionalistas y neonazis. En repetidas ocasiones se ha filmado y fotografiado a soldados ucranianos con insignias y tatuajes nazis. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró que la "desnazificación" es uno de los objetivos de la operación militar que Moscú lanzó en el país vecino hace un año.

La apuesta de Occidente por el nacionalismo ucraniano en su enfrentamiento con Rusia, según el escritor, acabará llevando a la destrucción del Estado ucraniano. "No pienso que crean seriamente en la posible victoria de Ucrania", dijo.

El asesinato de Daria Dúguina

El año pasado, la hija de Duguin, la periodista Daria Dúguina, fue asesinada por explosivos plantados bajo el coche que conducía. Moscú anunció que agentes ucranianos estaban detrás del atentado. Kiev negó su implicación. Sin embargo, The New York Times informó posteriormente de que los servicios de inteligencia estadounidenses creen que fueron las autoridades ucranianas las que autorizaron el ataque.

Respecto esa tragedia, el filósofo expresó que aunque es difícil aceptar el asesinato de una hija inocente, no busca venganza, porque "la venganza no supone la victoria" y matar cuánta más gente sea posible del enemigo no puede compensar esa pérdida.

"La victoria es una cosa diferente, para mí la victoria no debe ser por Daria sino por mi pueblo del que soy parte, igual que lo es mi familia, mi hija, mi hijo, mis nietos, y no podemos separarnos, nuestra misión de nuestro pueblo. Mi vida es totalmente dedicada al servicio a mi pueblo, mi civilización, mi cultura, mi Estado", explicó.