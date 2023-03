Así aprovecha Seúl el "vacío" de armamento que creó el conflicto ucraniano, según NYT

Corea del Sur se ha negado a suministrar armas a Ucrania porque no quiere una confrontación directa con Moscú, pero al mismo tiempo ha incrementado sus exportaciones a los países occidentales, aprovechando el "vacío" de armamento que se ha abierto, según un artículo publicado por The New York Times el domingo.

Desde el inicio de la operación militar rusa, países productores de armas como Estados Unidos se han enfrentado a una gran escasez de lanzacohetes y otros equipos, recuerda el medio. Alemania y otras naciones occidentales también han tenido problemas para conseguir suficientes tanques para Ucrania.

Mientras tanto, Corea del Sur logró el año pasado aumentar su producción y exportación de armas, alcanzando la cifra récord de 17.300 millones de dólares. En concreto, solo a Polonia se vendieron en 2022 obuses, cazas y lanzacohetes múltiples por valor de 12.400 millones de dólares.

"Pero mientras Corea del Sur está ampliando las ventas de armas en todo el mundo, se ha negado a enviar ayuda letal a la propia Ucrania. En lugar de ello, se ha centrado en llenar el vacío del rearme mundial, sin buscar implicarse directamente en armar a Ucrania e imponiendo estrictas normas de control de las exportaciones a todas sus ventas", reza el texto del artículo.

Tras el estallido del conflicto, las naciones latinoamericanas, Israel y otros países se han negado a suministrar directamente armas a Kiev. En este contexto, la industria de defensa de pocos países ha experimentado tal auge a raíz del operativo ruso como la industria de Corea del Sur, señala NYT.

"A pesar de los llamamientos de Kiev y la OTAN para que envíe armas a Ucrania, Seúl sigue caminando por la cuerda floja, equilibrando su sólida alianza con Washington con sus propios intereses nacionales y económicos", asegura el medio. De este modo ha conseguido mantener una sólida cadena de suministro de defensa nacional para satisfacer la demanda de sus propias Fuerzas Armadas.

No obstante, el periódico no descarta que las armas surcoreanas hayan entrado en Ucrania a través de otros países. Por ejemplo, indica que los obuses polacos Krab que se enviaron al Ejército ucraniano utilizan el chasis de los K9 surcoreanos.

Desde Moscú han criticado en repetidas ocasiones las entregas de armas al régimen de Kiev, insistiendo en que tales acciones no le impedirían alcanzar sus objetivos, sino que prolongarían el conflicto armado.