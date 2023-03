Netanyahu critica al jefe del OIEA por decir que es ilegal atacar objetos nucleares de Irán

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, arremetió contra el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, por condenar cualquier tipo de ataque a instalaciones nucleares, incluidas las de Irán.

Tras reunirse con altos funcionarios en Teherán, Grossi afirmó el sábado que "cualquier ataque militar contra una instalación nuclear está fuera de la ley, está fuera de las estructuras normativas que todos acatamos".

En un inicio el jefe del OIEA se refirió a la situación de la central nuclear de Zaporozhie, que ha sido objeto de ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El alto funcionario agregó que la actitud de responsabilidad debe ser aplicable a todos los objetos nucleares en el mundo, respondiendo a una pregunta sobre las amenazas de Israel y Estados Unidos contra instalaciones nucleares en Irán.

"Rafael Grossi es una persona digna que hizo un comentario no digno", reaccionó Netanyahu citado por The Times of Israel.

"¿Fuera de qué ley? ¿Acaso Irán —que llama públicamente a nuestra destrucción— debe proteger sus armas de destrucción que nos masacrarán?", cuestionó.

El primer ministro resaltó que nada impedirá que el Gobierno proteja al Estado judío contra la destrucción que pretenden llevar a cabo "opresores".

Israel es sospechoso de atacar varios sitios nucleares y militares en Irán, incluido el ataque a la instalación de enriquecimiento de uranio en Natanz en abril de 2021 y el asesinato de un científico nuclear en 2020.

Durante su viaje a la República Islámica, Grossi fue recibido por el presidente iraní, Ebrahim Raisi, además del jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán, Mohammad Eslami. El jefe del organismo aseguró que las negociaciones avanzan hacia un "buen acuerdo" que ayudará a reactivar el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés), concertado en 2015 entre Irán y los mediadores internacionales.

El directivo declaró también que Teherán aceptó reconectar las cámaras instaladas en sus instalaciones nucleares que fueron apagadas en respuesta a las sanciones occidentales.

El JCPOA entre Irán, el Grupo 5+1 (Reino Unido, China, Francia, Rusia, EE.UU. y Alemania) y la UE determinó el levantamiento de una serie de sanciones contra la República Islámica a cambio de sus compromisos en materia nuclear y estrictos límites a sus actividades en ese ámbito.

Tres años después, el entonces presidente estadounidense, Donald Trump, abandonó el tratado e impuso de nuevo sanciones económicas contra Teherán.