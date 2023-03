Hungría sobre las sanciones: "No pusieron a Rusia de rodillas, pero a nosotros sí nos dañaron"

El conflicto en Ucrania debe finalizar mediante un acuerdo de cese al fuego, afirmó el domingo pasado el ministro de Exteriores húngaro, Peter Szijjarto, en una entrevista con el medio sueco SVT.

"El primer objetivo es dejar de matar gente ahora. ¿Cómo dejar de matar gente? Estableciendo un cese al fuego, terminar la guerra y entrar en negociaciones", dijo el ministro. También expresó su esperanza de que tales diálogos resultarán en un "acuerdo de paz sostenible". Agregó que Hungría no apoya a Ucrania con armas, a diferencia de muchos otros países europeos.

En cuanto a las sanciones antirrusas, el canciller constató que la UE ya ha impuesto 10 paquetes de restricciones, pero no contribuyeron a la paz y estabilidad. "¿Nos llevaron más cerca a la solución? No. ¿Hicieron la guerra menos brutal? No. ¿Pusieron a Rusia de rodillas? No. ¿Nos dañaron a nosotros? Sí", explicó.

Además, Szijjarto señaló que Budapest sigue cooperando con Moscú, en particular, en el ámbito energético, porque Hungría es muy dependiente de la energía rusa. "Se trata de la infraestructura. Esto puede cambiar en 5 años, pero no en 2 días. Un gasoducto no es construido en 2 días", destacó.