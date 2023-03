El presidente congoleño arremete contra Macron: ¿la pesadilla diplomática de la gira africana del presidente francés?

"No estamos aquí para servirle la sopa", aseveró el presidente de la República Democrática del Congo, dirigiéndose a su homólogo francés.

El presidente de la República Democrática del Congo (RDC), Felix Tshisekedi, reprochó este sábado a su homólogo francés, Emmanuel Macron, la postura de París hacia el país africano e insistió en la necesidad de que sea tratado con respeto y no con un tono "paternalista", recogen medios locales.

"Mírenos de otra manera, respetándonos, considerándonos como verdaderos socios y no siempre con una mirada paternalista, con la idea de saber siempre lo que nos hace falta", declaró Tshisekedi durante una rueda de prensa conjunta con Macron, quien visitó la capital del país, Kinshasa, en el marco de su gira por el continente del 2 al 5 de marzo.

"Si Francia quiere competir hoy con todos los demás socios de África, debe sintonizarse con la política africana y la forma en que los pueblos africanos miran ahora a los socios de cooperación", advirtió Tshisekedi. "No estamos aquí para servirle la sopa", aseveró, dirigiéndose al mandatario francés.

En sus declaraciones, que causaron una ovación entre los presentes, el líder de la RDC hizo referencia a las palabras del exministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, quien cuestionó la subida al poder de Tshisekedi en 2019, al afirmar que los resultados de las elecciones no eran "consistentes".

Por su parte, Macron intentó atenuar el tono acusatorio de su homólogo, atribuyendo las recriminaciones a la prensa. "Quiero que sepan que cuando hay problemas electorales en EE.UU. o en Francia, la prensa habla de ellos, los denuncia […]. Es el trabajo de la prensa independiente", debatió el presidente francés. Sin embargo, Tshisekedi inmediatamente refutó la respuesta, señalando que se refería a Le Drian.

Otro punto clave que ha incrementado las tensiones entre Francia y RDC es la revuelta del grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), cuyo impulsor principal, según Kinshasa, es Ruanda. A pesar de haberse iniciado un proceso de paz el pasado mes de noviembre en Luanda, capital de Angola, y la unión de esfuerzos regionales para poner fin a las hostilidades, todavía no se han registrado resultados.

En ese sentido, desde RDC, último destino de la gira africana del líder francés, se esperaba que este tomara medidas al respecto, no obstante, Macron solo instó a "asumir sus responsabilidades", sin implementar medidas concretas o sanciones.

Protestas que rodean la gira de Macron

La llegada del presidente de Francia a la capital de la República Democrática del Congo fue precedida por una serie de protestas nacionales. Aunque no fueran a gran escala, podrían considerarse como signos de un creciente sentimiento anti-francés en partes del África francófona, recoge Reuters.

Una semana antes de que Macron pisara el suelo del país africano, los manifestantes congoleños llenaron una de las concurridas calles de la ciudad para repartir folletos destinados a impulsar rechazo hacia su visita. Según uno de los activistas, París estaba enfocando su atención en África Central debido a la ruptura de las relaciones con las antiguas colonias de África Occidental.

Alrededor de 100 manifestantes también se concentraron frente a la Embajada francesa en Kinshasa y uno de ellos había escrito en la pared del edificio: "Macron, vete", con grandes letras rojas. El político fue acusado de ser el presidente francés que "más contacto ha tenido con Ruanda".

Sin embargo, el propio Macron reconoció que Francia se encontraba entre los Estados que luchan por tener influencia en África. "Queremos ser socios a largo plazo", aseguró el líder francés. "África es un teatro de competencia. Tiene que hacerse en un marco justo", prometió. "Tenemos nuestro papel que desempeñar, ni más ni menos", agregó el mandatario.

Contando la última gira, ya son 18 visitas realizadas por Macron a África como presidente. No obstante, no es el único líder extranjero que pretende establecer vínculos más estrechos con el continente: funcionarios de alto nivel de Estados Unidos, Rusia y China también recientemente realizaron visitas oficiales a África.

África y nueva realidad mundial

Mientras tanto, Macron declaró este jueves durante su visita a Gabón que la época de la llamada Francáfrica ('Françafrique', en francés), término con el que se suele describir la estrategia de París para defender sus intereses en las antiguas colonias, llegó a su fin.

"La era de la 'Françafrique' ya ha terminado y a veces tengo la sensación de que las mentalidades no evolucionan al mismo ritmo que nosotros cuando leo, oigo, veo que la gente sigue atribuyendo a Francia intenciones que no tiene, que ya no tiene", acentuó el mandatario en un discurso ante la comunidad francesa en la capital de Gabón, Libreville.

En este sentido, Macron indicó que de París esperan posiciones que "se niega a tomar", haciendo hincapié en que Francia hoy opta por ser "un interlocutor neutral" en el continente africano y no tiene planes de "interferir en los intercambios de la política interna" de las naciones africanas.

Al mismo tiempo, el político admitió a finales de febrero que el país galo cometió errores en el pasado en sus relaciones con África y anunció una reducción significativa de la presencia militar francesa en el continente, a la vez que en numerosos países africanos se está manifestando un fuerte sentimiento en contra de Occidente, por lo que diversos gobiernos de la región están optando por estrechar relaciones con China o Rusia.

Problemas de Francia en África

Francia se enfrenta ahora a varios problemas relacionados con el debilitamiento de sus posiciones en el continente.

En un intento de cambiar la situación, poco después de su investidura en 2017, Macron anunció una nueva política de su país en África, en cuyo marco quería establecer nuevos lazos con los Estados del continente, así como superar el rastro negativo de los tiempos del colonialismo francés.

Cabe mencionar que el presidente francés optó por evitar centrarse en la política esta semana y en cambio, anunció que París proporcionará ayuda humanitaria al este del Congo y brindará apoyo a la agricultura y los bosques, generando controversia entre los expertos.

"No hay coherencia política o estratégica en este viaje de cuatro días, se percibe como si se estuvieran aferrando a algo", comunicó Jean Gaspard Ntoutoume Ayi, vicepresidente del partido opositor gabonés Union Nationale.