China: "Una mano invisible impulsa el conflicto en Ucrania"

El ministro de Asuntos Exteriores chino, Qin Gang, lamentó que los esfuerzos para promover las conversaciones de paz en Ucrania hayan sido socavados repetidamente, resaltando que hay una "mano invisible" que impulsa el conflicto e intenta utilizar la crisis para "servir a algún tipo de conspiración geopolítica".

"La crisis ucraniana ha llegado a una coyuntura crítica. O cesa el fuego y la guerra, se restablece la paz y se emprende la vía del arreglo político, o se echa más leña al fuego, se expande la crisis y se la arrastra a un abismo fuera de control", declaró el canciller durante una conferencia de prensa celebrada este martes en el marco de la primera sesión de la XIV Asamblea Popular Nacional en Pekín.

Para Pekín el conflicto, las sanciones y la presión no pueden resolver el problema. "Lo que se necesita ahora es calma, racionalidad y diálogo", destacó Qin. "El proceso de conversaciones de paz debe iniciarse lo antes posible, y deben respetarse las preocupaciones legítimas de todas las partes en materia de seguridad", agregó.

China se ha presentado como una fuerza pacificadora en el conflicto. Recientemente ha publicado una solución política de 12 puntos para retomar las negociaciones y poner fin a las hostilidades en Ucrania. Sin embargo, desde Occidente el "plan de paz chino" no ha sido muy bien recibido, por favorecer supuestamente a Moscú.

En una reciente entrevista con la cadena ABC, el presidente estadounidense, Joe Biden, rechazó la propuesta china: "No he visto nada en el plan que pudiera indicar que hay algo que beneficie a cualquiera que no sea Rusia", comentó, agregando que la idea de que China vaya a negociar el resultado de la crisis ucraniana "no es racional".

Por su parte, el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, declaró la semana pasada que "cualquier intento de elaborar un plan que contribuya a encauzar el conflicto por un curso pacífico merece atención". Asimismo, Peskov señaló que debe ser "objeto de un análisis minucioso", a la vez que hay que tener en cuenta los intereses de las "diferentes partes". "Es un proceso muy tenso", afirmó.