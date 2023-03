Una camioneta se estrella contra un café y casi aplasta a 2 'influencers' cuando grababan un podcast

Dos 'influencers' casi son aplastados por una camioneta que se salió de control e impactó contra la fachada del café Tout Suite de Houston, en Texas.

Nathan Reeves y Alexsey Reyes, quienes el 4 de marzo grababan un podcast de espaldas a una vidriera que daba a la calle, se salvaron por poco de resultar gravemente heridos en el aparatoso accidente. "Es tan tranquilo aquí", afirmó Reeves instantes antes de que el vehículo realizara una brusca maniobra, rompiera los pilares de protección e impactara contra la fachada de cristal.

Sorprendidos, los jóvenes dejaron de prestar atención a la grabación y se levantaron de su mesa. En ese momento, el vehículo retrocede y el vidrio cae hacia afuera. "Creo que estamos bien", dijo Reeves al regresar a cámara.

"Fui golpeado por un auto mientras estaba sentado en un café", contó Reeves en una publicación en TikTok, en la que agregó: "Volé y salí de allí". Por su parte, Reyes señaló: "Estábamos hablando a la cámara y el auto se estrelló a nuestras espaldas. Entré en 'shock' de manera instantánea. No estoy seguro de lo que estaba pasando".

Por último, Reeves contó: "Me estaba volviendo loco, me dirigí a todos en la cafetería y pensé: 'Tengo todo eso en la película'. Todos se sentaron en primera fila, no había nadie en la mesa con nosotros y todos vieron lo que sucedió".