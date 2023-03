Una estadounidense será encarcelada por negarse a ser tratada por tuberculosis

La orden judicial dice que podrá ser liberada cuando ya no represente una amenaza de contagio para la comunidad.

Una estadounidense diagnosticada con tuberculosis, infección bacteriana altamente contagiosa, fue condenada a reclusión y aislamiento en una cárcel debido a su negativa a someterse a tratamiento.

La mujer, que no ha sido identificada, tiene 42 años y al parecer no entiende el idioma inglés. Las autoridades del condado de Pierce, en el estado de Washington, intentaron durante un año convencerla de la necesidad de someterse a tratamiento, pero ella se mantuvo firme incluso después de varias audiencias judiciales sobre el tema, según el portal local The News Tribune.

En consecuencia, un juez de la corte superior del condado emitió en su contra una orden de arresto y determinó que permanecerá en una sección de la cárcel local "especialmente contemplada para aislamiento, pruebas y tratamiento", reza un comunicado de prensa del Departamento de Salud del Condado de Pierce-Tacoma.

Este 'último recurso' se aplicó después de un año de esfuerzos, a través de familiares y miembros de la comunidad, para animar a la mujer a cumplir con las terapias obligatorias para tratar su enfermedad, que además de contagiosa es potencialmente letal.

El juez de la causa, Philip Sorensen, confirmó así un fallo anterior que exigía que la mujer permaneciera en la cárcel u otra instalación adecuada hasta que proporcione un certificado de salud en el que se especifique que ya no tiene tuberculosis.

La abogada defensora, Sarah Tofflemire, dijo que su cliente simplemente no entendía lo que estaba sucediendo y por eso rechazó el tratamiento.

Las autoridades de salud, a su vez, alegaron que le proporcionaron a la mujer copias de todas las decisiones "tanto en inglés como en su idioma nativo", y que un intérprete estuvo presente durante todas las audiencias judiciales.