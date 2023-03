Pedro Castillo niega las acusaciones en su contra: "Estoy preso porque no firmé la 'hoja de ruta'"

El expresidente de Perú, Pedro Castillo, reiteró este martes su inocencia durante la audiencia de pedido de prisión preventiva por 36 meses, que fue solicitada por el Ministerio Público por los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y tráfico de influencias.

Durante más de cuatro horas se pronunciaron de forma virtual la fiscal Galinka Meza, el abogado del exjefe de Estado, Eduardo Pachas, y los respectivos letrados de los exministros Juan Silva (Transportes y Comunicaciones) y Geiner Alvarado (Vivienda), quienes enfrentan la misma causa.

"Niego rotunda y categóricamente que soy autor y formo parte de una red criminal, el único delito que he cometido es servir a mi país como presidente de la República", subrayó Castillo al inicio de su declaración.

Presión mediática

Castillo, quien está encarcelado desde el 7 de diciembre de 2022 tras su intento infructuoso de disolver el Congreso y su posterior remoción del cargo por parte del órgano legislativo, aseveró que no ha cometido ningún delito e indicó que detrás de este caso "existe una presión mediática".

"Tengo la conciencia limpia, no me robé un centavo (...) lo que estoy pasando el día de hoy es porque no firmé la 'hoja de ruta', porque no permití que se hagan negociados, porque empecé a cobrar las grandes cuentas históricas que tiene este país a las grandes transnacionales", subrayó el exmandatario.

La 'hoja de ruta' es la denominación que usan en Perú para referirse al pacto establecido entre el exdignatario Ollanta Humala (2011-2016) y la élite empresarial del país, con el cual se mantuvo el modelo económico y se garantizó la continuidad política. Desde entonces, ningún presidente ha logrado terminar su mandato.

Sentencia definitiva

El juez Juan Carlos Checkley Soria anunció que el jueves 9 de marzo a las 15:00 locales emitirá su decisión sobre el pedido de prisión preventiva por 36 meses contra Castillo, Silva y Alvarado.

Previamente, Pachas había solicitado que se declare infundado el pedido de 36 meses de prisión preventiva y que el exmandatario siga el proceso en comparecencia simple, la cual permite al imputado afrontar su proceso penal en libertad.

Por su parte, la fiscal Meza invocó 283 elementos de convicción que vinculan al trío de acusados con los delitos imputados, como declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces, testigos, actas y reportes.

En caso de ser condenado, la fiscal señaló que Castillo podría recibir una pena de 32 años de cárcel.

Tres meses de movilizaciones

Este martes se cumplen tres meses del inicio de las protestas masivas en Perú tras la destitución de Castillo y la juramentación en el Congreso de la entonces vicepresidenta, Dina Boluarte.

Los choques entre manifestantes y las fuerzas de seguridad han dejado un saldo de 65 personas fallecidas y 1.301 que han resultado heridas, en medio de denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades.