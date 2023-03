Die Zeit sobre el ataque a Nord Stream: "Las huellas conducen a Ucrania"

Investigadores alemanes identificaron el buque que presuntamente participó en el ataque a los gasoductos Nord Stream en septiembre del año pasado, reporta este martes Die Zeit, señalando que "las huellas conducen en dirección a Ucrania".

De acuerdo con el periódico alemán, se presume que una empresa, que tiene sede en Polonia y "aparentemente pertenece a dos ucranianos", alquiló el barco utilizado en el ataque.

Die Zeit reporta que el operativo probablemente haya sido realizado por 5 hombres y una mujer, es decir por "un capitán, dos buzos, dos asistentes de buzos y una médica que debían transportar los explosivos al lugar del crimen y colocarlos allí". Se reporta que los perpetradores, cuya nacionalidad se desconoce, usaron pasaportes falsos durante la misión.

Sin embargo, el periódico reitera que todavía no hay información sobre quién ordenó volar los gasoductos.

Los investigadores sostienen que el equipo partió el 6 de septiembre de 2022 de la ciudad alemana de Rostock, ubicada en el estado federado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, a orillas del mar Báltico. Posteriormente, la embarcación fue detectada en el municipio Wieck auf dem Darss, en el mismo estado federado alemán y en la isla danesa de Christianso. "Según la pesquisa, los investigadores pudieron detectar huellas de explosivos sobre la mesa en la cabina", señala el artículo.

Los reportes indican que el servicio secreto de un país occidental avisó en otoño a sus colegas europeos que "un equipo ucraniano fue responsable de la destrucción" de los gasoductos. "Se dice que posteriormente había otras pistas de inteligencia que indicaban que un grupo proucraniano podría ser el responsable", destaca la publicación.

Previamente este martes, The New York Times había reportado, citando a funcionarios estadounidenses, que nueva información de inteligencia sugería que un grupo proucraniano era responsable de la explosión de los gasoductos Nord Stream. Los datos no detallan quién formó parte del grupo que atacó los gasoductos, ni quién dirigió la operación o pagó por su realización, mientras que los funcionarios dejaron abierta "la posibilidad de que la operación podría haberse realizado de manera extraoficial por una fuerza 'proxy' con conexiones al Gobierno ucraniano o sus servicios de seguridad".

Las personas consultadas indicaron que no hay evidencias de que las autoridades rusas estuvieran involucradas en el ataque. Al mismo tiempo, hicieron hincapié en que ningún ciudadano estadounidense ni británico participó en el sabotaje de los gasoductos.