El Kremlin reacciona a los informes de medios occidentales sobre el ataque a los Nord Stream

Los artículos sobre la explosión de los gasoductos Nord Stream, publicados por The New York Times y Die Zeit, son un "bulo mediático" coordinado y llevado a cabo para desviar la atención de los verdaderos autores de este crimen, declaró este miércoles a RIA Novosti el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov.

"Está claro que los autores del atentado terrorista quieren desviar la atención. Está claro que se trata de un bulo mediático coordinado", dijo, añadiendo que el Kremlin está perplejo sobre cómo los funcionarios estadounidenses citados por los medios occidentales pueden sugerir algo sobre los ataques sin investigación.

De acuerdo con Peskov, Dinamarca y Suecia siguen bloqueando la participación de Rusia en la investigación. Subrayó que Moscú cree que los países accionistas del proyecto deberían insistir en una investigación urgente y transparente. "Todo esto no es solo raro. Esto huele a crimen atroz. Como mínimo, los países accionistas de los Nord Stream y la ONU deberían exigir una investigación urgente y transparente en la que participen todos los que puedan arrojar luz", señaló.

El día anterior, The New York Times había reportado, citando a funcionarios estadounidenses, que nueva información de inteligencia sugería que un grupo proucraniano era el responsable de la explosión de los gasoductos. Los datos no detallan quién formó parte del grupo que atacó los gasoductos, ni quién dirigió la operación o pagó por su realización, pero las fuentes hicieron hincapié en que ningún ciudadano estadounidense ni británico participó en el sabotaje.

Unas horas después de la publicación del medio estadounidense, el diario alemán Die Zeit también publicó un artículo sobre el asunto, en el que afirmaba que investigadores alemanes habían identificado el buque presuntamente implicado en el ataque a los gasoductos y señalaba que "las huellas conducen en dirección a Ucrania".