Un grupo de mujeres demanda al estado de Texas por prohibir los abortos

Cinco mujeres a las que se les negaron abortar y dos médicos interpusieron este lunes una demanda contra el estado de Texas (EE.UU.) por mantener la prohibición a la interrupción del embarazo, informa AP.

Según se desprende de la demanda, a una de las mujeres que ha presentado la denuncia incluso no le practicaron el aborto hasta que los médicos detectaron que tenía una infección sanguínea. El resto de mujeres tuvieron que viajar a otros estados después de que los médicos que les atendían les recomendasen abortar por su delicado estado de salud o la de los los bebés que estaban gestando. No pudieron interrumpir el embarazo en Texas porque este derecho está muy restringido en este estado.

Los demandantes exigen la clarificación de la ley que, según cuentan, está redactada de una manera muy confusa, por lo que los médicos corren el riesgo de ser sancionados jurídicamente si el estado no percibe la situación particular como una emergencia médica.

"Nadie tendría que esperar hasta estar al borde de la muerte para recibir atención médica", comentó Nancy Northup, directora ejecutiva del Centro de Derechos Reproductivos, que proporciona representación jurídica a las mujeres.

Mientras tanto, el presidente del grupo antiabortista Texas Right to Life, John Seago, dijo que dos de los cinco casos de la demanda están considerados como una emergencia médica bajo la legislación de Texas. "Estos médicos no deberían haber esperado", constató. No obstante, explicó que los otros tres casos están vinculados con discapacidades del feto y que, en este sentido, es importante precisar lo que detalla la ley.

A su vez, Ken Paxton, vocero de la Fiscalía de Texas, afirmó el martes que el fiscal general "está comprometido a hacer todo lo que está en su poder para proteger a madres, familias y bebés que aún no han nacido, y seguirá defendiendo e imponiendo las leyes debidamente promulgadas por la legislación de Texas".

En junio de 2022, la Corte Suprema de EE.UU. anuló la vigencia del histórico caso Roe contra Wade de 1973, en el que la misma instancia judicial reconocía que la Constitución del país protege la libertad para interrumpir el embarazo. Después de eso, varios estados, como Indiana y Luisiana, adoptaron las leyes que prohíben los abortos.