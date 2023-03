Politico: Militares de EE.UU. buscan cómo montar misiles aire-aire occidentales en aviones ucranianos

No obstante, el proceso de integración de los misiles AIM-120 en aviones MiG representa un desafío al no poder conectar el armamento a los radares de las aeronaves, opinan en el Pentágono.

Militares estadounidenses están estudiando cómo montar misiles aire-aire de alcance medio AIM-120, fabricados en EE.UU., en los aviones MiG de la época soviética que posee Ucrania, reporta Politico este martes citando a sus fuentes en el Pentágono.

Si logran su objetivo será la primeva vez que se consiga integrar los misiles aire-aire occidentales en aviones ucranianos.

Según Politico, después de anunciar que no suministrará cazas F-16 a Kiev, EE.UU. busca soluciones que ayuden a Ucrania a contrarrestar las tropas rusas dada su supremacía aérea. En este sentido, Washington ya ha enviado a Ucrania misiles aire-tierra AGM-88B y kits de Munición de Ataque Directo Conjunto (JDAM, por sus siglas en inglés) para convertir bombas de caída libre en proyectiles guiados con GPS.

No obstante, el proceso de integración de los misiles AIM-120 en aviones MiG representa un desafío, señalaron un funcionario del Pentágono y otra fuente familiarizada con el tema que habló bajo condición de anonimato. Según sus explicaciones, un misil no solo tiene que ser instalado físicamente, sino también interactuar con el radar del avión para apuntar al objetivo. Al ser tecnología muy diferente, el radar del sistema soviético y el misil estadounidense no pueden "comunicarse", opina el funcionario militar.

Mientras tanto, un vocero del Departamento de Defensa, Garron Garn, se negó a comentar el asunto por razones de seguridad operacional. "Estamos en contacto regular con líderes ucranianos, y seguimos consultando estrechamente con Ucrania cuáles son sus necesidades de asistencia en materia de seguridad, tanto a corto como a largo plazo", dijo.