El ataque a Nord Stream pudo ser realizado para culpar a un grupo proucraniano, estima el ministro de Defensa alemán

Boris Pistorius sostuvo que no es eficaz comentar "hipotéticamente" los nuevos reportes sobre la explosión de los gasoductos y pidió esperar datos oficiales al respecto.

Tras las publicaciones en The New York Times y Die Zeite sobre la explosión de los gasoductos Nord Stream, el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, afirmó que el ataque pudo llevarse a cabo para culpar a un grupo ucraniano.

Durante una entrevista en la emisora Deutschlandfunk, emitida este miércoles, el ministro destacó que "ahora tenemos que esperar y ver qué hechos se confirman". "Creo que ahora no es eficaz comentar hipotéticamente […] 'qué pasaría si…'", agregó.

En su opinión, la explosión pudo ser un ataque de falsa bandera para "intentar culpar a grupos proucranianos". "La probabilidad de que estos sean los hechos es igual de alta que otras explicaciones", dijo.

Respondiendo a la pregunta sobre si la confirmación de los reportes afectará a la ayuda a Ucrania por parte de Occidente, Pistorius indicó que "no nos ayuda" pensar ahora, en base a reportes, "qué impacto tendría en nuestro apoyo a Ucrania".

El día anterior, The New York Times había reportado, citando a funcionarios estadounidenses, que nueva información de inteligencia sugería que un grupo proucraniano era el responsable de la explosión de los gasoductos. Los datos no detallan quién formó parte del grupo que atacó los gasoductos, ni quién dirigió la operación o pagó por su realización, pero las fuentes hicieron hincapié en que ningún ciudadano estadounidense ni británico participó en el sabotaje.

Unas horas después de la publicación del medio estadounidense, el diario alemán Die Zeit también publicó un artículo sobre el asunto, en el que afirmaba que investigadores alemanes habían identificado el buque presuntamente implicado en el ataque a los gasoductos y señalaba que "las huellas conducen en dirección a Ucrania".