¿Qué se sabe del primer detenido por el secuestro de 4 estadounidenses en México?

Tras el secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en la ciudad mexicana de Matamoros el pasado 3 de marzo, autoridades del estado de Tamaulipas arrestaron a José Guadalupe 'N', de 24 años, informó el Gobierno de México.

Según detalló este martes por la tarde el gobernador tamaulipeco, Américo Villarreal, la detención del presunto criminal se logró en el ejido de El Tecolote, en el municipio de Matamoros, un área controlada, de acuerdo a medios locales, por el Cártel del Golfo.

Asimismo, indicó que el sujeto fue detenido mientras vigilaba a los rehenes en una casa de seguridad, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes.

Durante el operativo llevado a cabo la mañana de este martes, las autoridades mexicanas encontraron a los secuestrados, "dos de ellos sin vida, así como a una mujer, de nombre Latavia 'N', quien resultó ilesa" y a un hombre, Eric 'N', con una herida de bala en una pierna. "Ambos fueron trasladados de inmediato a una clínica para su evaluación y tratamiento médico", indicó Gobernación.

En tanto, Irving Barrios Mojica, fiscal general de Justicia de Tamaulipas, informó que se han abierto diversas líneas de investigación sobre lo ocurrido. Además, aseguró que, no obstante, la más viable es que el secuestro se originó por "una confusión" y no por una "agresión directa", aunque no se descarta ninguna posibilidad.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Sandoval, señaló que ya se ha establecido un grupo de trabajo que colabora con las autoridades estadounidenses para esclarecer los hechos.

"Tenemos una convicción muy clara de trabajar para que haya cero impunidad en este caso, como en otros; y continúan las investigaciones para dar con los responsables de estos crímenes", afirmó.

Entrega de ciudadanos

El gobernador Villarreal comentó que la entrega de los ciudadanos rescatados, a las autoridades de EE.UU., se realizó antes del mediodía en el Puente Internacional Brownsville-Matamoros. Además, Villareal informó que los dos ciudadanos fallecidos "serán entregados mediante los protocolos de repatriación a las autoridades estadounidenses en las próximas horas, después de terminar los estudios periciales correspondientes".