The Times: Europa sabía "durante meses" quién está detrás del ataque a los Nord Stream

El diario británico reporta que el nombre del presunto patrocinador del sabotaje, que es un ucraniano no vinculado al Gobierno del país, fue conocido "en círculos de inteligencia durante meses".

Los países occidentales sabían de la implicación de una empresa privada ucraniana en el ataque a los gasoductos Nord Stream una semana después de su explosión, que tuvo lugar en septiembre, reporta este miércoles The Times.

El diario británico señaló que, una semana después de la voladura, un servicio de inteligencia aparentemente informó a la delegación escandinava en Bruselas de que el ataque fue perpetrado por "una empresa privada originaria de Ucrania" y no "por estadounidenses, rusos o polacos", agregando que esta información no será revelada al público. Además, dicho servicio de inteligencia pidió esquivar cualquier pregunta sobre las demoras en la investigación.

"El nombre del sospechoso patrocinador privado, un ucraniano no afiliado al Gobierno del presidente [de Ucrania, Vladímir] Zelenski, ha estado circulando en círculos de inteligencia durante meses, pero no [ha sido] revelado", reza el artículo. En ese contexto, destacó que el nombre de este individuo "seguramente aparecerá eventualmente", teniendo en cuenta que aparentemente "dejó una tarjeta de llamadas peculiar".

De acuerdo con sus datos, esta persona financió el operativo por su cuenta, incluidos un yate para su realización, buzos de élite con pasaportes falsos y la adquisición de explosivos "solo disponibles para la industria gasística y petrolera con una licencia específica y a un gran costo".

The Times reporta que, al ocultar la información sobre la implicación de Ucrania, los funcionarios de la OTAN aparentemente querían proteger al país de "una disputa pública con Alemania".

Mientras tanto, la agencia dpa reportó este miércoles que la Fiscalía Federal de Alemania realizó en enero registros en el barco que presuntamente se usó durante el ataque.

El día anterior, The New York Times había reportado, citando a funcionarios estadounidenses, que nueva información de inteligencia sugería que un grupo proucraniano era el responsable de la explosión de los gasoductos. Los datos no detallan quién formó parte del grupo que atacó los gasoductos, ni quién dirigió la operación o pagó por su realización, pero las fuentes hicieron hincapié en que ningún ciudadano estadounidense ni británico participó en el sabotaje.

Unas horas después de la publicación del medio estadounidense, el diario alemán Die Zeit también publicó un artículo sobre el asunto, en el que afirmaba que investigadores alemanes habían identificado el barco presuntamente implicado en el ataque a los gasoductos y señalaba que "las huellas conducen en dirección a Ucrania".

Por su parte, el legendario periodista Seymour Hersh, ganador del premio Pulitzer en 1970, publicó el 8 de febrero un artículo en el que sostiene que buzos de la Armada de EE.UU. colocaron los explosivos bajo los gasoductos Nord Stream en junio del 2022. Según una fuente familiarizada con el asunto, la operación se llevó a cabo bajo la cobertura de los ejercicios BALTOPS 22 de la OTAN.