¿Son creíbles los reportes que responsabilizan a 'un grupo proucraniano' de volar los Nord Stream?

Varios medios occidentales publicaron en los últimos días artículos en los que reportaron detalles del ataque a los gasoductos Nord Stream que tuvo lugar en septiembre del año pasado. Según las revelaciones, el plan para hacer estallar la infraestructura lo llevó a cabo un grupo proucraniano, que, no obstante, no está vinculado al Gobierno ucraniano.

NYT: Un grupo proucraniano es responsable

Este martes, The New York Times reportó que un "grupo proucraniano" es responsable de la explosión de los gasoductos, sin detallar quién formó parte del grupo, quién dirigió la operación, ni quién pagó por su ejecución.

El medio citó a unos funcionarios estadounidenses que analizaron datos de inteligencia y dejaron abierta "la posibilidad de que la operación podría haberse realizado de manera extraoficial por una fuerza 'proxy' con conexiones al Gobierno ucraniano o sus servicios de seguridad". Al mismo tiempo, hicieron hincapié en que ningún ciudadano estadounidense ni británico participó en el sabotaje de los gasoductos, agregando que no hay evidencias de que las autoridades rusas estuvieran involucradas en el ataque.

The Washington Post también reportó este martes, citando a funcionarios diplomáticos y de inteligencia en EE.UU. y Europa, que "saboteadores proucranianos pueden ser responsables" del ataque.

Die Zeit: El barco fue alquilado por una empresa perteneciente a ucranianos

En la misma jornada, Die Zeit señaló que se presume que una empresa, que tiene sede en Polonia y "aparentemente pertenece a dos ucranianos", alquiló el barco utilizado en el ataque. Sin embargo, el periódico alemán reiteró que todavía no hay información sobre quién ordenó volar los gasoductos.

Mientras tanto, la agencia dpa reportó este miércoles que la Fiscalía Federal de Alemania realizó en enero registros en el barco que presuntamente se usó durante el ataque.

The Times: El nombre del patrocinador ya se conocía desde hacía meses

Según un artículo publicado por The Times este miércoles, los países occidentales sabían de la implicación de una empresa privada ucraniana en el ataque una semana después de la explosión.

"El nombre del patrocinador privado sospechoso, un ucraniano no afiliado al Gobierno del presidente Zelenski, ha estado circulando en ámbitos de inteligencia durante meses, pero no [ha sido] revelado", reza el texto.

Investigación de Seymour Hersh culpa a buzos de la Armada de EE.UU.

Los reportes en cuestión llegan un mes después de que el legendario periodista Seymour Hersh, ganador del premio Pulitzer en 1970, publicara un artículo en el que sostiene que buzos de la Armada de EE.UU. colocaron los explosivos bajo los gasoductos Nord Stream en junio del 2022. Según una fuente que conoce detalles del asunto, la operación se llevó a cabo bajo la cobertura de los ejercicios BALTOPS 22 de la OTAN.

Al respecto, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, declaró que Washington "no tuvo nada que ver con eso".

Al ser preguntado por Izvestia sobre el nuevo artículo de The New York Times, Hersh se rio. "¿Qué? No puede ser verdad. No pueden ser tan estúpidos. ¿Son tan estúpidos?", preguntó, agregando que no puede comentar la publicación.

Además, afirmó que publicará la próxima semana una nueva investigación sobre la explosión de los gasoductos.

Rusia: Se trata de un "bulo mediático" coordinado

Comentando las nuevas revelaciones, el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, declaró que son un "bulo mediático" coordinado y llevado a cabo para desviar la atención de los verdaderos autores de esta acción.

"Todo esto no es solo raro. Esto huele a crimen atroz. Como mínimo, los países accionistas de los Nord Stream y la ONU deberían exigir una investigación urgente y transparente en la que participen todos los que puedan arrojar luz", señaló.

Ucrania: "Sería un auténtico cumplido para nuestras fuerzas especiales"

El ministro de Defensa ucraniano, Alexéi Réznikov, declaró este miércoles que "se trata de una historia bastante rara que no tiene nada que ver con nosotros", agregando que una investigación oficial "aclarará todos los detalles".

"Sería un auténtico cumplido para nuestras fuerzas especiales, pero no son nuestras acciones", dijo.

Alemania: Pudo ser un ataque de falsa bandera para intentar culpar a Ucrania

El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, afirmó que la explosión de los gasoductos pudo ser un ataque de falsa bandera para "intentar culpar a grupos proucranianos".

Destacó que "ahora tenemos que esperar y ver qué hechos se confirman". "Creo que ahora no es eficaz comentar hipotéticamente […] 'qué pasaría si…'", agregó.