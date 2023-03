Las explosiones de los Nord Stream resultaron "beneficiosas" para Europa, dice el presidente polaco

"Si Nord Stream deja de existir y no es posible enviar gas desde Rusia de esa manera, será rentable para Europa", afirmó Andrzej Duda.

El presidente de Polonia, Andrzej Duda, declaró este miércoles en una entrevista concedida a Becky Anderson, presentadora de CNN, que la voladura de los gasoductos Nord Stream, perpetrada en septiembre del año pasado, fue conveniente para el continente europeo.

"Si Nord Stream deja de existir y no es posible enviar gas desde Rusia de esa manera, será rentable para Europa", afirmó Duda, y reiteró que está "seguro de que eso será beneficioso para Europa Occidental". El mandatario polaco argumentó que esto se debe a que "Rusia, que utiliza el gas como herramienta, simplemente quería dominar Europa" y hacerla dependiente de dicho hidrocarburo.

En agosto del año pasado, Andrzej Duda exigió el desmantelamiento del Nord Stream 2, en respuesta a la operación especial militar rusa en territorio ucraniano. "Un cambio en la política significa no solo la suspensión de Nord Stream 2, sino también la liquidación, el desmantelamiento completo del oleoducto", subrayó Duda.

De otra parte, Duda dijo que no podía corroborar la información presentada este martes por The New York Times, sobre si el ataque a los Nord Stream fue realizado por saboteadores proucranianos.

En los últimos días, varios medios occidentales publicaron artículos en los que reportaron supuestos detalles del ataque a los gasoductos. Así, The New York Times reportó que nuevos datos de inteligencia sugieren que un grupo proucraniano fue responsable de la explosión de los gasoductos Nord Stream.

Unas horas después de la publicación del diario estadounidense, el medio alemán Die Zeit también publicó un artículo sobre el asunto, en el que afirmaba que investigadores alemanes habían identificado el buque presuntamente implicado en el ataque a los gasoductos y señalaba que "las huellas conducen en dirección a Ucrania". Por su parte, The Times reportó que los países occidentales sabían de la implicación de una empresa privada ucraniana en el ataque a los gasoductos Nord Stream una semana después de su explosión.

Cabe recordar que el periodista estadounidense Seymour Hersh, ganador del premio Pulitzer en 1970, publicó el 8 de febrero un artículo en el que sostiene que fueron buzos de la Armada de EE.UU. quienes colocaron los explosivos bajo los Nord Stream en junio del 2022.

Por su parte, el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, declaró que los reportes realizados por The New York Times y Die Zeit son un "bulo mediático" coordinado y llevado a cabo para desviar la atención de los verdaderos autores del sabotaje.