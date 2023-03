El Congreso de EE.UU. rechaza la retirada de sus tropas de Siria

La Cámara de Representantes del Congreso de EE.UU. rechazó este miércoles el proyecto de resolución impulsado por el congresista republicano Matt Gaetz de retirar las tropas estadounidenses de Siria. El documento fue apoyado por 103 congresistas, entre ellos 56 demócratas y 47 republicanos, mientras que 321 votaron en contra.

"No hay papel para EE.UU. en Siria. No somos una potencia de Oriente Medio. Hemos tratado de construir una democracia de arena, sangre y milicias árabes. Una y otra vez, el trabajo que hacemos no reduce el caos. A menudo, causa el caos, el mismo caos que posteriormente lleva al terrorismo. Aunque la votación de hoy puede haber fracasado, mi lucha para terminar con guerras eternas y traer a nuestras tropas a casa solo ha comenzado", destacó Gaetz.

El proyecto de Gaetz, introducido en febrero, implica la retirada de unos 900 militares estadounidenses del territorio sirio a lo largo de 6 meses. "El Congreso jamás ha autorizado el uso de la fuerza militar en Siria", afirmó el congresista. "EE.UU. no está en guerra con o contra Siria, por eso ¿por qué estamos llevando a cabo operaciones militares peligrosas allí? El presidente [Joe] Biden tiene que retirar todas las fuerzas armadas de EE.UU. de Siria", continuó.

Gaetz agregó que EE.UU. había hecho todo lo necesario para que los terroristas del Estado Islámico cobraran fuerza en Siria e Irak. "Damos armas a estos llamados 'rebeldes moderados', lo que de verdad percibí como un oxímoron, y resulta que no son tan moderados", explicó.