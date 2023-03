Jefe del FBI explica por qué ve TikTok como una amenaza para la seguridad de EE.UU.

A Cristopher Wray le preocupa que la plataforma pueda posibilitar la difusión de la narrativa de que EE.UU. no tiene que interferir en Taiwán, entre otros asuntos.

El Gobierno chino puede usar la red de videos cortos TikTok para controlar los datos personales y difundir sus narrativas entre la sociedad estadounidense, señaló este miércoles el director del FBI, Cristopher Wray, al intervenir ante el Comité de inteligencia del Senado de EE.UU.

"Sí", contestó Wray a las preguntas del vicepresidente del comité, Marco Rubio, sobre si Pekín puede controlar los datos de millones de usuarios y los programas informáticos de millones de dispositivos a través de TikTok.

Además, Rubio le preguntó a Wray si las autoridades chinas pueden difundir narrativas encaminadas a dividir a la sociedad de EE.UU. o diseminar videos mediante la red en los cuales se explicara que Taiwán es una parte del territorio chino, por lo que Washington no tiene que interferir. "Sí, y haría énfasis, respecto a este último punto en particular, de que no estamos seguros de que veamos muchas señales externas de lo que sucede si esto estaba ocurriendo", respondió el director.

También Rubio acusó a TikTok de llevar a cabo una campaña psicológica contra menores de edad en EE.UU., mientras que en China la red propaga valores positivos. A esto, Wray reaccionó diciendo que Washington "tiene que buscar y evaluar las preocupaciones de seguridad nacional" que, según las autoridades, TikTok representa para EE.UU.