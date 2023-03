El Senado uruguayo hace un minuto de silencio por una exlegisladora que seguía viva

La primera sesión del Senado de Uruguay en el nuevo período parlamentario dejó por un momento de lado las discusiones de rutina cuando se anunció la muerte de la exlegisladora del Frente Amplio Ivonne Passada. "Hacía tiempo que estaba cursando la enfermedad", dijo la vicepresidenta Beatriz Argimón, quien pidió "un minuto de silencio".

Tras ese homenaje y las posteriores palabras de otros legisladores, la senadora Liliam Kechichian, quien había dado aviso a Argimón sobre la muerte de Passada, interrumpió y aclaró: "Estamos en un mundo de locos y las redes parecen que comunican cosas que no están confirmadas".

"Yo lamento porque la senadora [Amanda] Della Ventura me transmitió la noticia, cuando me preguntan la confirmamos y ahora parecería que no es así", explicó, agregando que "no se puede vivir al ritmo de las redes sociales". "Estamos en un mundo muy loco, no sé qué hacer, borremos todo esto", concluyó Kechichian.

Por su parte, la familia de Passada anunció que la exsenadora permanecía "internada en estado grave" y "acompañada por los afectos más cercanos".