Taiwán y EE.UU. sopesan crear reservas de contingencia de municiones estadounidenses en la isla

Taiwán y EE.UU. están manteniendo conversaciones sobre la posibilidad de crear reservas de contingencia de municiones estadounidenses en la isla, informan medios locales citando al ministro de Defensa taiwanés, Chiu Kuo-cheng.

Al ser preguntado por un legislador el lunes durante una reunión de un comité parlamentario sobre la posibilidad de que se permita a EE.UU. almacenar en Taiwán algunos arsenales como los que actualmente tiene en otras partes de la región, como Japón y Corea del Sur, Chiu dijo que las conversaciones están en curso, pero aún no se ha tomado ninguna decisión.

Su Tzu-yun, director del Departamento de Estrategia y Recursos del 'think tank' taiwanés Institute for National Defense and Security Research (Instituto de Investigación para Defensa y Seguridad Nacionales), afirma que, en caso de aplicarse la medida, los militares estadounidenses podrían "llegar lo antes posible" si algo le ocurre a Taiwán, sin perder tiempo en la entrega de material bélico.

De acuerdo con el analista militar, en Washington se discute un aumento de la cantidad de material y equipo militar en la isla para "prepararse para la eventualidad de que pueda ser utilizado por el Ejército estadounidense y, por supuesto, por el Ejército nacional" de Taiwán.

La semana pasada, el Departamento de Estado de EE.UU. aprobó la posible venta a Taiwán de municiones para aviones de combate F-16 y equipos relacionados en el marco de un acuerdo valorado en 619 millones de dólares.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Defensa de China, Tan Kefei, condenó esta decisión, calificándola de "flagrante injerencia".

"La acción de EE.UU. constituye una flagrante injerencia en los asuntos internos de China, una grave violación del principio de una sola China y de las disposiciones de los tres comunicados conjuntos chino-estadounidenses. […] Exigimos que EE.UU. cese la venta de armas a Taiwán, así como los lazos militares entre EE.UU. y Taiwán, y deje de inmiscuirse en el asunto", aseveró el vocero.