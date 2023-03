"Un golpe a la esperanza": qué pasará tras el rechazo a la reforma tributaria de Boric en Chile

Como "un golpe a la esperanza" calificó el presidente de Chile, Gabriel Boric, la negativa de la Cámara de Diputados a debatir la reforma tributaria que propuso su Gobierno, una decisión que según el mandatario perjudica a millones de chilenos que luchan por "un país más justo".

"La votación de hoy podrá ser un golpe a la esperanza, pero, sin embargo, Chile sabe recuperarse de estas pequeñeces", expresó Boric en una declaración pública durante la noche del miércoles desde Iquique, en la Región de Tarapacá, al norte del país.

El mandatario, quien está a punto de cumplir un año en el poder, agregó que el Congreso, al rechazar la idea de legislar el proyecto de ley de reforma tributaria, le negó la posibilidad a los chilenos que desean y luchan por pensiones dignas, mejor distribución de la riqueza y "un sistema de salud que los proteja".

"Se negaron a discutir la posibilidad de tener un debate en el templo de la democracia", cuestionó Boric a los parlamentarios que votaron contra la iniciativa que buscaba recaudar el 3,6 % del PIB, unos 10.000 millones de dólares, y que requería 74 votos para ser sometida a discusión, pero consiguió 73, con 71 rechazos y tres abstenciones.

Además dijo que en Chile "hay un sector que intenta que las cosas no cambien" y quiere "dejar las cosas tal y cual como están". "Pareciera que no aprendemos de las lecciones del pasado, y es que parece que el objetivo de algunos es golpear al Gobierno e impedir los cambios, pero se equivocan, porque no es principalmente al Gobierno al que golpean o propinan una derrota, sino a millones de chilenos", añadió.

Boric también comentó que este rechazo, así como es una mala noticia para la gran mayoría de la población, "es una buena noticia para quienes eluden impuestos de manera impune y vergonzosa". "En estos episodios salen a relucir las diferencias más duras entre los sectores políticos que terminan en el peor de los sinsentidos y que le hacen mal a los chilenos y chilenas", apuntó.

¿Y ahora qué?

Aunque la decisión fue un duro revés, Boric resaltó que "Chile tiene al alcance de la mano un futuro lleno de oportunidades" que se fundamenta en las riquezas naturales, la inteligencia, "empuje y coraje" de la población, la fortaleza económica e institucional y "en la confianza" que aún deben desarrollar.

"Hoy somos más fuertes que hace un año y seguiremos gobernando con mayor unidad en la alianza de Gobierno, y convocando a otros sectores para poder construir el país justo, equitativo y desarrollado que todos deseamos", dijo el presidente chileno, agregando que a pesar de la derrota, felicitó a los diputados que no le dieron "la espalda a su pueblo".

Además aseguró que seguirá trabajando "con unidad y diálogo" para avanzar en la justicia tributaria "que Chile necesita y merece para mejorar la calidad de vida", porque de lo contrario seguirá aumentando "la frustración".

"Ocuparé todo mi liderazgo y pondré a todo nuestro Gobierno a trabajar para construir una mayoría que sí haga posible esta reforma", manifestó.

"Nuestro Gobierno va a seguir gobernando. No caerá en ningún caso en el inmovilismo y va a encontrar el camino para habilitar un debate serio en el Parlamento y, así, hacer realidad la reforma tributaria que Chile necesita", añadió Boric.

El presidente hizo un llamado a los parlamentarios que votaron en contra y sobre todo, a los que se abstuvieron, a superar "las fracturas", a dialogar y reflexionar en conjunto para alcanzar una enmienda a la ley "que mejore la distribución de la riqueza e incentive el crecimiento".

De momento, la opción más inmediata para Boric es enviar la iniciativa al Senado, debido a que la Cámara de Diputados solo puede volver a estudiar la propuesta cuando pase un año del presente rechazo.

