Un 'canto' por el aborto de la madre de un líder de ultraderecha complica a la número 2 de Igualdad en España

La secretaria de Estado del Igualdad de España, Ángela Rodríguez, conocida como Pam, se encuentra en el centro de la polémica después de que el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, compartiera en sus redes un criticado video.

En las imágenes, tomadas durante la multitudinaria manifestación que se desarrolló en el centro de Madrid a propósito del 8M, se ve a la propia Rodríguez cuando se acerca a un grupo de jóvenes que cantaban: "Qué pena me da, qué pena me da, que la madre de Abascal no pudiera abortar", en referencia al líder del partido ultraderechista Vox, Santiago Abacal.

El video, que fue borrado por la secretaria de Estado poco después de haberlo compartido, ha estado en el foco de la polémica de la que se han hecho eco los principales líderes de la oposición. Además, se han manifestado líderes del Partido Socialista y la propia Rodríguez.

‼ #URGENTEVOX exige a Sánchez el cese de la secretaria de Estado de igualdad .🗣 @ivanedlm "Que una secretaria de Estado sea tan frívola, de tan escaso nivel y con tan poca capacidad de contención es de una gravedad muy seria". pic.twitter.com/LneyC69wTb — Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso (@VOX_Congreso) March 9, 2023

Desde Vox se ha exigido al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, el cese de la secretaria de Estado, "porque de lo contrario, el nivel de la política entra en un estado muy preocupante", según ha declarado el portavoz de su grupo parlamentario en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros.

Para el vocero de VOX, lo sucedido es "grave pero no sorprendente". "Que una secretaria de Estado sea tan frívola, tenga tan escaso nivel, tenga tan escasa capacidad de contención, es de una gravedad muy seria y le pedimos al presidente del Gobierno que la cese", sostuvo el jueves ante los medios, en el pasillo de la Cámara Baja.

Las palabras del jefe de la Delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, fueron más contundentes, ya que calificó a Rodríguez y a su entorno de "monstruos" y de "auténticos sociópatas".

Lo he dicho siempre: no todo vale en política. Este tipo de actitudes son injustificables en un cargo público y el Gobierno debe condenarlas.Mi solidaridad con @Santi_ABASCAL y su familia. https://t.co/iRA14GtHI9 — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) March 9, 2023

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo, presidente del principal partido de la oposición, el Partido Popular (PP), se manifestó a través de Twitter sosteniendo que "no todo vale en política", tras solidarizarse con el líder de Vox y su familia.

Más explícito fue el portavoz popular Borja Semper, que afirmó: "Deshumanizar la política hasta este punto, hacer política 'ad hominem', frivolizar con el aborto, con las familias y con la dignidad de las personas nos hace peores como sociedad". Así, exigió una rectificación "contundente" por parte de la Secretaria de Estado y una condena por parte del presidente del Gobierno.

Las explicaciones de la secretaria de Estado

El jueves por la mañana, a la salida del Congreso de los Diputados, llegaron las explicaciones de la Secretaria de Estado, que acusó a Vox de estar "teatralizando" la situación.

"No entienden el feminismo, no han ido nunca a una manifestación feminista", alegó Rodríguez en referencia a los miembros de Vox. En ese marco, defendió que un una manifestación "hay mucha variedad de cánticos" y que "lo que las chavalas más jóvenes de este país digan en una manifestación le corresponde a ellas decidir o no decidir".

De esta manera, la funcionaria intentó distanciarse de las polémicas frases y dejar claro que ella no las había proferido, a pesar de que las críticas apuntan a que un cargo tan importante se hiciera eco y difundiera este tipo de expresiones.

La ministra de Hacienda y vicesecretaria general del Partido Socialista, María Jesús Montero, por su parte, consideró un "error" la difusión de la grabación y declaró a los medios que el hecho de que el video fuera borrado poco después, "representa una forma de trasladar que se había equivocado al subirlo" a sus redes sociales.

Más polémicas de la secretaria de Estado

Ángela Rodríguez ha acaparado titulares en los último meses al verse envuelta por diferentes polémicas. Una de las más sonadas tuvo lugar hace apenas dos meses, cuando fue muy criticada por abordar con ironía la controversia sobre la aplicación de la ley del 'solo sí es sí', que ha provocado la rebaja de pena para alrededor de 700 agresores sexuales.

En el ámbito de una charla distendida, la política dijo: "De los creadores de 'Las personas van a ir al registro a cambiarse de sexo todas las mañanas' llega '¡Los violadores a la calle!' (...) Miles, oleadas", entre risas cómplices con sus compañeras de mesa.