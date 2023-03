El ministro de Seguridad de Buenos Aires propone "el camino de Bukele" para combatir el delito

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, dijo este viernes que Argentina debe seguir "el camino" que llevó adelante el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para resolver el problema del crimen organizado en el país.

En una entrevista con el medio Cadena 3, el funcionario a cargo de las fuerzas de Seguridad del distrito más poblado del país se refirió a la ola de homicidios que sacuden a la ciudad de Rosario, en Santa Fe, donde grupos dedicados al narcotráfico se disputan el territorio.

"No hay dudas de que la solución para Argentina es el camino que llevó adelante Bukele", dijo Berni, aunque consideró que no es necesario construir una megacárcel como la que ordenó montar el mandatario salvadoreño en el municipio de Tecoluca, con capacidad de albergar 40.000 presos.

"En Rosario hubo un retiro del Estado que se fue haciendo gradual y terminó por un copamiento de los territorios por parte de la delincuencia", señaló el militar y médico.

Berni, un peronista que en materia de seguridad se inclina por la 'mano dura' y critica el "garantismo", cuestionó al Gobierno nacional y al de la provincia de Santa Fe por permitir que los líderes de pandillas que hoy están presos sigan manejando el delito desde adentro de la cárcel. Y argumentó su posición, a pesar de que el presidente Bukele ha sido reprochado por organismos de derechos humanos por sus políticas de Seguridad, y por no respetar los derechos de los presuntos delincuentes en el marco de una ola de detenciones y bajo un régimen de excepción.

"Los límites de la democracia se corren cuando un ciudadano común sufre la negligencia del Estado. No entiendo a un gobierno en donde los presos se comunican, que permitan liberar presos en plena pandemia, no entiendo una justicia que libera presos sin contar con sus consecuencias. Comparto que la solución es el camino que lleva a cabo Bukele y no hacen falta cárceles especiales como la de El Salvador", manifestó Berni.

Rosario vive una crisis de seguridad por una disputa de bandas narco que tiene en vilo a la ciudad de la provincia de Santa Fe desde hace varios años, y que recrudeció en los últimos días con seis homicidios durante el pasado fin de semana.

El drama que atraviesa a la ciudad donde nació el astro futbolístico Lionel Messi ha motivado la intervención de las autoridades nacionales. El martes, el presidente Alberto Fernández anunció el envío de fuerzas federales y del Ejército para reforzar el patrullaje en la zona y, en el caso de los efectivos militares, colaborar en la urbanización de los barrios populares.