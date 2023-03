Venezuela anuncia a Fernando 'Bocha' Batista como el nuevo director técnico de 'la Vinotinto'

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) anunció este viernes que el nuevo director técnico de la selección de mayores será el argentino Fernando 'Bocha' Batista, quien hasta el momento entrenaba la categoría sub 23 del conjunto venezolano y era asistente del equipo absoluto.

La confirmación de Batista al frente de 'la Vinotinto', que se rumoreaba en la prensa deportiva tras la polémica salida del también argentino José Néstor Pékerman y su agente Pascual Lezcano, la hizo el presidente de la FVF, Jorge Giménez, en rueda de prensa ofrecida en Caracas.

Giménez informó que Batista firmó un contrato de cuatro años para que cumpla todo el ciclo mundialista del 2026. El entrenador estará acompañado por los técnicos argentinos Leandro Cufré y Jorge Pidal, el venezolano Vicente Rosales y demás integrantes del equipo médico, analistas y fisioterapeutas, venezolanos y extranjeros.

“Estoy aquí para anunciar quién estará al frente de nuestra Selección. Será Fernando Batistas, junto Leandro Cufré, Jorge Pidal y Vicente Rosales a los que pido den todo el apoyo” Jorge Giménez, Presidente FVF — FVF (@FVF_Oficial) March 10, 2023

"Nos alegra realmente seguir contando con cada uno de estos profesionales de primera línea. Su lealtad a este proyecto demuestra que tenemos los mismos valores y principios, y la misma meta: darlo todo por 'la Vinotinto'", dijo Giménez sobre la nueva dirigencia técnica del equipo que busca clasificar por primera vez en su historia a una Copa del Mundo a nivel de mayores.

El titular de la FVF destacó que escogieron a este cuerpo de entrenadores porque han demostrado su compromiso con Venezuela. "Demostraron que creen en el talento venezolano y que sienten nuestra camiseta, demuestran que confían en esta Federación y que están dispuestos a seguir avanzando juntos", dijo.

Giménez pidió apoyo a la afición venezolana para el nuevo cuerpo técnico y adelantó que en los próximos días se sumarán "nuevos nombres" para las categorías juveniles, como la sub 17 y sub 15, entre las que, adelantó, estarán directores técnicos venezolanos.

¿Qué pasó con Pékerman y Lezcano?

En cuanto a la polémica salida de Pékerman y Lezcano de 'la Vinotinto', Giménez señaló que la directiva de la FVF puso fin a sus contratos, tras sortear varias "semanas difíciles" que los llevaron a tomar decisiones "complicadas" y "totalmente necesarias" para defender "los mejores intereses" de la selección.

"Más que el talento o el renombre de alguien, es más importante el respeto al otro y el trabajo en equipo. En la Federación solo queremos trabajar con quienes están realmente comprometidos", añadió Giménez, quien advirtió que el fútbol venezolano merece "dedicación, presencia, planificación, entusiasmo, integridad y profesionalismo, tanto adentro como afuera de la cancha", y cumplir con los máximos estándares de FIFA y Conmebol.

El federativo agregó que en este difícil proceso de depuración han sabido reconocer "cuando alguien no está la altura del compromiso" y también valorar a quiénes sí lo han hecho y que ahora pasan a estar al frente del seleccionado.

“Esta Federaciôn está para defender los colores de nuestra bandera. No vamos a aceptar que se nos siga viendo como la cenicienta de Latinoamérica. El fútbol venezolano se respeta y la camiseta Vinotinto se respeta” Jorge Giménez, presidente de FVF — FVF (@FVF_Oficial) March 10, 2023

"No vamos a permitir que nadie se crea por encima de las normas, no vamos a aceptar que nadie, sea quien sea, nos mire por encima del hombro o nos trate con condescendencia, no vamos a tolerar que se nos siga viendo como la cenicienta de Latinoamérica, y por supuesto, no vamos a trabajar con nadie que no se tome en serio y con absoluta prioridad nuestra camiseta", dijo Giménez.

Al ser interpelado por los periodistas sobre las presuntas irregularidades y malos manejos de recursos económicos que habría ejecutado Lezcano como mánager de las distintas selecciones de Venezuela, así como la supuesta demanda que estarían adelantando Pékerman y su agente contra la FVF, Giménez explicó que en este momento hay un proceso en marcha que le limita a dar detalles.

Sin embargo, el representante de la FVF indicó que lo único que puede asegurar a la prensa, "con un rotundamente negativo", es que la Federación haya tenido algún tipo de responsabilidad en todo este conflicto. Además, evitó comentar si iniciarán o no un proceso penal contra Pékerman y Lezcano, e instó a esperar "que los abogados hagan su trabajo para ir aclarando todo esto en el tiempo".

"Que se escuche alto y claro, el fútbol venezolano se respeta, nuestros jugadores se respetan, nuestra afición se respeta y los colores de 'la Vinotinto' se respetan. Nuestro fútbol aún tiene un camino por recorrer, pero nuestra capacidad, aún en circunstancias difíciles, va a poder sobrellevar todos estos obstáculos", agregó.

