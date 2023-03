Los obispos alemanes respaldan la bendición de las parejas homosexuales desafiando al Vaticano

A partir de marzo de 2026, la Iglesia católica alemana podrá celebrar ceremonias de bendición de parejas homosexuales, desafiando las normas establecidas por el Vaticano.

Este viernes, los obispos votaron a favor de liturgias para la bendición de parejas que no reúnen los requisitos para el sacramento católico del matrimonio, incluidas las parejas del mismo sexo y las que se han vuelto a casar fuera de la Iglesia tras un divorcio.

La resolución, que alcanzó la mayoría necesaria de dos tercios, insta a los obispos alemanes, cada uno de los cuales tiene autoridad sobre este asunto en su propia diócesis, a adoptar esta práctica.

Los obispos votaron en el marco del Camino Sinodal de Alemania, una asamblea de líderes nacionales de clérigos católicos y laicos celebrada en Fráncfort del Meno, que comenzó a principios de 2020 en respuesta a una investigación de abusos sexuales históricos en la Iglesia alemana. La moción recibió 176 votos a favor, 14 en contra y 12 abstenciones.

El Vaticano había dejado claro en 2021 que "no está permitido" bendecir las uniones homosexuales, ya que tales uniones "no podían ser reconocidas como objetivamente ordenadas a los planes revelados de Dios".

Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Georg Bätzing, asegura que no ve peligro de escisión eclesiástica tras las decisiones de reforma de la Asamblea Sinodal. "Es una señal de alarma que se invoca repetidamente [...] No hablamos de ello, no lo deseamos, y permaneceremos en unidad con la gran Iglesia católica del mundo", declaró Bätzing este viernes a la ZDF.