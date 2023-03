"¿Qué ha hecho la OTAN por la paz y la seguridad?": Eurodiputado culpa a la Alianza en la crisis ucraniana

Mick Wallace señala que países como Afganistán, Libia y Siria, que han sido objeto de "invasión y ocupación ilegales" por parte de la OTAN, todavía no viven en paz.

Las constantes afirmaciones del compromiso de la OTAN para promover y salvaguardar la paz y la seguridad no se corresponden con la realidad y, además, las provocaciones del bloque en Ucrania son la causa del conflicto actual en este territorio de Europa, declaró este jueves el eurodiputado irlandés Mick Wallace en una sesión plenaria de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo.

"No creo que la OTAN se comprometa a promover y salvaguardar la paz y la seguridad. La expansión de la OTAN, la interferencia y la provocación en Ucrania han creado las bases de esta guerra en Europa en la actualidad. ¿Qué ha hecho la OTAN para la paz y la seguridad? ¿Está Afganistán en paz y seguro tras 20 años de invasión y ocupación ilegales?", expresó el parlamentario.

Subrayó que los países como Libia, Siria, Irak y Yemen, a los que EE.UU., el Reino Unido y sus aliados "contribuyeron a destruir, matando a millones de personas en el proceso y desplazando a muchos millones más", tampoco viven todavía en paz.

Además, Wallace se refirió a la declaración conjunta de la UE y la OTAN emitida en enero de este año, en la que se indica que "la persistencia del conflicto, la fragilidad y la inestabilidad" en Ucrania "socavan la seguridad y proporcionan un terreno fértil para los grupos terroristas".

"¿Estuvieron en Libia estos pacificadores con los que nos hicimos socios? ¿Quién exactamente estaba siendo entrenado en la operación Timber Sycamore [un programa clasificado dirigido por la CIA para suministrar armas y entrenar a las fuerzas rebeldes en Siria]? ¿Qué quiso decir [el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca] Jake Sullivan cuando le dijo a Hillary Clinton en 2012: 'Al Qaeda está de nuestro lado en Siria'?".

Por su parte, al comentar estas declaraciones, el secretario general del Servicio Europeo de Acción Exterior de la Unión Europea, Stefano Sannino, rechazó la idea de que el bloque militar pudiera haber provocado las hostilidades.

"No creo que la OTAN creara la amenaza que ahora alimenta este proceso. La OTAN fue una respuesta a una visión imperialista que desgraciadamente sigue ahí. Y es la visión imperialista de Rusia, que no ha aceptado el papel que puede tener en el continente. Pero quiero decir que sinceramente no creo que esta guerra se haya generado por el hecho de que la OTAN se acerque a la frontera. Es mi opinión más sincera", afirmó.