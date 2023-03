Cómo la BBC se encontró en el ojo del huracán tras suspender a uno de sus presentadores más famosos por sus tuits sobre una ley contra refugiados

"Esto no es más que una política inmensamente cruel dirigida a las personas más vulnerables en un lenguaje que no difiere del utilizado por Alemania en los años 30", sostuvo el exfutbolista británico Gary Lineker en sus redes sociales.

El exfutbolista británico Gary Lineker ha sido suspendido del programa deportivo de la BBC 'Match of the Day' —uno de los más exitosos y longevos de la cadena— después de que criticara la nueva política migratoria propuesta por el Gobierno del Reino Unido.

Dicha legislación pretende evitar que los inmigrantes que lleguen en pequeñas embarcaciones a través del canal de la Mancha sin autorización soliciten asilo. Así, estipula que sean deportados a su país natal o a los denominados 'terceros países seguros', recoge Reuters.

El incidente con la BBC empezó cuando Lineker retuiteó una publicación del video de la ministra del Interior británica, Suella Braverman, hablando sobre la ley, que ya había sido criticada por la ONU y por organizaciones benéficas, acompañándola de las siguientes palabras: "Dios mío, esto es más que horrible".

"No hay una gran afluencia [de refugiados]. Acogemos a muchos menos refugiados que otros países europeos importantes. Esto no es más que una política inmensamente cruel dirigida a las personas más vulnerables en un lenguaje que no difiere del utilizado por Alemania en los años 30, ¿y yo soy el que está fuera de lugar?", escribió el exfutbolista en su cuenta oficial de Twitter.

La reacción a sus comentarios no se hizo esperar, generando una gran polémica a nivel nacional.

Good heavens, this is beyond awful. https://t.co/f0fTgWXBwp — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) March 7, 2023

La "actividad reciente en las redes sociales de Lineker era una violación de nuestras pautas", específicamente su compromiso con la "imparcialidad debida", señaló la BBC y aseveró que el presentador de 'Match of the Day' debería "abstenerse de tomar partido en cuestiones de partidos políticos o controversias políticas".

Por esta razón, el medio anunció este viernes que Lineker dejaría de presentar su principal programa de resúmenes de fútbol después de más 20 años hasta que tengan "una posición acordada y clara sobre el uso de las redes sociales".

A su vez, la propia Suella Braverman comentó que la comparación con el nazismo utilizada por Lineker era "vaga e inútil". La ministra afirmó que su familia "siente muy profundamente el impacto del Holocausto" ya que su esposo es judío y para ella se trata de un acto "ofensivo" hacer declaraciones como las que hizo el exdeportista que, por cierto, jamás recibió una tarjeta amarilla durante su carrera futbolística.

La BBC se enfrenta a un boicot

Al apartar a Lineker, la BBC no previó la gran resonancia que tendría su decisión. Actualmente, la cadena se enfrenta a un gran boicot en el que participan expertos, presentadores y comentaristas, de manera que ha tenido que interrumpir su emisión habitual. Un portavoz de la BBC dijo este sábado que la corporación "solo podrá ofrecer una programación deportiva limitada este fin de semana" y que estaba "trabajando duro para resolver la situación".

Por ejemplo, los comentaristas de la BBC Steve Wilson, Conor McNamara, Robyn Cowen y Steven Wyeth sostuvieron en un comunicado conjunto: "dadas las circunstancias, no creemos que sea apropiado participar en el programa". Entre muchos más, dos de los expertos del programa, los exjugadores del Reino Unido Ian Wright y Alan Shearer, también confirmaron que no aparecerían en el 'Match of the Day' del sábado en "solidaridad" con Lineker.

Asimismo, políticos de la oposición, el sindicato BECTU que representa al personal de la BBC y su ex director general Greg Dyke, también expresaron su apoyo al presentador. Según Dyke, el exfutbolista no está sujeto a la normativa general del medio debido al cargo que ocupa. "Existe un precedente establecido desde hace mucho tiempo en la BBC de que si usted es un presentador de entretenimiento o un presentador de deportes, entonces no está sujeto a esas mismas reglas", indicó.

"El problema real hoy es que la BBC ha socavado su propia credibilidad al hacer esto", aseguró.

¿Qué establecen las normas?

Todo el personal que trabaje en la corporación está sujeto a la supuesta "debida imparcialidad" que la BBC se compromete a lograr en toda producción. Sin embargo, hay un pequeño matiz que refiere al derecho a la expresión de la opinión propia entre sus trabajadores.

Si fuera un presentador de deportes quien hiciera un comentario político, recibiría como mínimo una advertencia muy seria, pero Lineker es un presentador de deportes que compartió un tuit en su cuenta personal de Twitter. Según sus propias palabras, que tuvieron lugar en 2021, las reglas de la BBC "solo se aplican a las personas en las noticias y la actualidad".

Al mismo tiempo, las pautas editoriales de la BBC establecen que "cuando las personas se identifican a sí mismas como vinculadas a la BBC, o son realizadores de programas, personal editorial, reporteros o presentadores asociados principalmente con la BBC, sus actividades en las redes sociales tienen el potencial de comprometer la imparcialidad de la BBC y de dañar su reputación".

Teniéndolo en cuenta, hay que mencionar que la cuenta de Twitter de Lineker tiene 8,7 millones de seguidores, mientras él se considera uno de los presentadores de más alto perfil de la corporación. En la mente de muchas personas, el exfutbolista forma parte de la BBC y para ellas podría no haber una diferencia muy clara entre la postura personal de una figura pública y el propio canal. Debido a esto, las pautas editoriales de la BBC señalan que las personas con plataformas tienen una responsabilidad mayor de mantener la imparcialidad.