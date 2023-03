Maduro: "EE.UU. no tiene nada que ofrecerle para el bien de los pueblos de América Latina y el Caribe"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este sábado que EE.UU. "va en fase de declinación histórica" y ya no tiene nada bueno que ofrecer a América Latina y el Caribe.

"Si algo sucedió en los últimos 10 años es la diversificación económica, comercial y geopolítica de América Latina y el Caribe con el mundo. La profunda y estrecha relación con China, la cercana relación con Rusia, de todo el continente, con la India y en general con Europa", aseguró el mandatario durante una entrevista concedida al programa La Pizarra.

"Se han ido rompiendo las amarras de la dependencia que, por vías de la dominación, impusieron a nuestro continente con el imperio estadounidense", declaró Maduro. "El imperio estadounidense va en fase de declinación histórica y ya no tiene nada que ofrecerle para el bien de los pueblos de América Latina y el Caribe, nada", reiteró.

"Por el contrario, todas sus políticas son retrógradas, todas sus alianzas son retrógradas, sus alianzas son con la derecha, con la extrema derecha, han despreciado a los sectores democráticos, a los sectores progresistas de nuestro continente. Nosotros tenemos que continuar por el camino de ayudar al pacto histórico de un mundo multipolar, multicéntrico, de un mundo nuevo", indicó Maduro.

Por otro lado, el presidente venezolano aplaudió el surgimiento de "una nueva ola progresista" en la región, que le permitió a Caracas a reactivar alianzas estratégicas con Colombia, Brasil y Honduras luego del ascenso al poder de Gustavo Petro, Luiz Inácio Lula da Silva y Xiomara Castro de Zelaya.

"No me ha sorprendido que se esté levantando una nueva ola progresista, la segunda ola. De verdad creo que el agotamiento del neoliberalismo como fórmula y la imposición de las oligarquías sobre América Latina está totalmente en la lona, totalmente agotada", dijo. En este sentido, Maduro sostuvo que el imperialismo "no tiene nada que ofrecerle a los pueblos", salvo miseria, desigualdad, represión, persecución, ausencia de la democracia y gobiernos corruptos.

Según sus palabras, los cambios en la región permitirán reavivar instancias como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), así como avanzar en la "recuperación de las relaciones bilaterales, de los acuerdos políticos, geopolíticos, económicos y comerciales con todos los países".

"Yo soy muy optimista sobre el futuro de América Latina y creo que estos son pasos inevitables, necesarios de una nueva situación, de una América Latina más libre, más independiente, más soberana y más justa, más igualitaria. Ese es el panorama que nos espera", concluyó Maduro.