China comenta su participación en el restablecimiento de las relaciones entre Irán y Arabia Saudita

El Ministerio de Exteriores chino comentó este sábado las recientes negociaciones entre Irán y Arabia Saudita, después de las cuales ambos países firmaron un acuerdo para reanudar sus relaciones diplomáticas, rotas desde el 2016.

"China, Arabia Saudita e Irán llegaron a un acuerdo y emitieron la Declaración Trilateral Conjunta. Arabia Saudita e Irán acordaron cumplir con los objetivos y principios de la Carta de la ONU, resolver los desacuerdos entre sí mediante diálogo y diplomacia, respetar la soberanía de los Estados y no interferir en los asuntos internos de los Estados. Acordaron reanudar las relaciones diplomáticas y cooperar en varios ámbitos", reza el comentario. Agregó que Teherán y Riad agradecieron a Pekín su intermediación en las negociaciones.

Asimismo, el comentario enumeró los "principales resultados" de las negociaciones: "Arabia Saudita e Irán han identificado la hoja de ruta y el plazo para mejorar sus relaciones, lo que proporciona una base sólida para que su cooperación avance, y abre una nueva página en sus relaciones bilaterales". Las negociaciones fueron calificadas como "un buen ejemplo" de resolución pacífica de disputas en la zona, lo que "ayudará a los países regionales a deshacerse de la interferencia externa y tomar el futuro en sus propias manos".

Además, la Cancillería china subrayó que Pekín "no persigue ningún interés egoísta en Oriente Medio". "Respetamos el estatus de los países de Oriente Medio como los dueños de esta región y nos oponemos a la competencia geopolítica en Oriente Medio. China no tiene intención y no buscará llenar el llamado 'vacío' o establecer bloques excluyentes", destacó, añadiendo que el gigante asiático "será un promotor de seguridad y estabilidad, un socio para el desarrollo y la prosperidad y un defensor del desarrollo de Oriente Medio a través de la solidaridad".