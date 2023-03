Seymour Hersh afirma que el odio a Putin impulsa a Washington a hacer "cosas tontas"

El reconocido periodista e investigador estadounidense Seymour Hersh considera que Washington está demasiado enceguecido por el odio hacia el presidente ruso, Vladímir Putin, y que eso impulsa a la Administración Biden a tomar caminos incorrectos en su política exterior.

Durante una entrevista con CGTN, el ganador del premio Pulitzer calificó el presunto complot entre EE.UU. y Noruega para volar los gasoductos Nord Stream como una de las decisiones "más tontas" que tomó Washington en años.

Hersh señaló en sus declaraciones que los altos funcionarios que actualmente forman parte del Gobierno estadounidense, incluidos el secretario de Estado, Antony Blinken, y el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, "tienen altos niveles de inteligencia", pero así y todo, no son capaces de actuar de manera racional. "Creo que simplemente los mueve el odio por todo lo relacionado con Putin, particularmente, y también con el comunismo", afirmó el periodista.

"Son guerreros tan fríos que están realmente fuera de sí. Esto es lo que los hace hacer cosas tontas", aseguró, agregando que, en su opinión, la actual política exterior de EE.UU. es una "completa idiotez".

El sabotaje de Nord Stream

Por otro lado, el legendario periodista también habló sobre los reportes de The New York Times que sostienen que un grupo proucraniano es responsable de la explosión de los gasoductos Nord Stream. El medio hizo su publicación a principios de este mes, citando a funcionarios estadounidenses, cuyos nombres no fueron especificados.

Según Hersh, se trata de una afirmación falsa, destinada a apartar las miradas de su propio artículo en el que reveló que fueron buzos de la Marina estadounidense quienes colocaron los explosivos bajo los gasoductos en junio de 2022. El periodista indicó que Ucrania simplemente no cuenta con los recursos suficientes ni tampoco con los especialistas que puedan llevar a cabo un sabotaje de este tipo.

"Ellos [el Gobierno de EE.UU.] tratan de desviar la atención de la historia que escribí que incluía enormes detalles. Describí un proceso que comenzó antes de la Navidad de 2021, que involucraba al asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan", explicó Hersh. "Tuvieron una serie de reuniones en una sala secreta de la Casa Blanca, de eso di pistas, sé como se llama la sala", agregó.

La hegemonía estadounidense ya no funciona

Al mismo tiempo, el periodista constató que el papel "antagonista" que EE.UU. está desempeñando en sus relaciones con China y Rusia realmente no lo favorece en nada, ya que no se trata de una decisión fría y racional. "Lo hacen personal. No lo hacen profesional", comunicó Hersh, haciendo el hincapié en que Moscú no se quedó aislada tras el inicio de su operación militar en Ucrania, incluso a pesar de las sanciones y la presión de Occidente.

"Desde que esto empezó, Rusia ha hecho más amigos en el tercer mundo de lo que nadie en esta Administración parece percibir", declaró el investigador. "Esta noción de hegemonía estadounidense, por así decirlo, simplemente ya no funciona", concluyó.