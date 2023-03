Die Welt: Un ministro alemán mintió en su CV para conseguir un empleo en una universidad

El ministro de Salud de Alemania, Karl Lauterbach, engañó a la Universidad de Tubingen en 1995 cuando solicitó dar cátedra allí, informó este domingo Die Welt. Según el medio alemán, Lauterbach afirmó que dirigía un proyecto de investigación sobre el cáncer de mama, financiado por el gobierno con 2 millones de marcos (lo que equivale actualmente a más de un millón de dólares).

Por aquel entonces, con 32 años, Lauterbach se había doctorado en la Escuela de Salud Pública de Harvard y buscaba trabajo. Fue entonces cuando indicó en su solicitud de empleo que dirigía un proyecto de investigación sobre diagnóstico y terapia del cáncer de mama en el Departamento de Oncología de Aquisgrán. Además, se informó que el político ofreció transferir a la institución educativa una "parte sustancial" de la financiación del proyecto.

Al respecto, el Ministerio de Salud dijo la semana pasada que desconoce sobre la existencia de un proyecto con ese nombre. Una publicación almacenada en la Biblioteca de la Ciudad de Berlín lleva el nombre que Lauterbach mencionó, pero él no aparece como autor. La Universidad de Tubingen cayó en el engaño y ofreció por ese entonces un puesto a Lauterbach, que sin embargo lo rechazó en favor de un trabajo en la Universidad de Colonia, indica el diario.

Además, el periódico señala que Lauterbach mintió al afirmar que había ayudado a recaudar fondos para un estudio de la Universidad de Princeton, pero el director del trabajo, Alan B. Cohen, declaró que "Karl no participó en la obtención de la subvención".

Otro engaño, según Die Welt, fue la afirmación del ministro de que un estudio titulado 'Ética y Economía en la Asistencia Sanitaria' fue financiado por la Fundación Robert Bosch con 20.000 marcos (más de 10.000 de dólares). El medio alemán destacó que no había recibido el dinero porque no había terminado el proyecto en cuestión.

"Lo decisivo para un nombramiento no es la financiación por terceras partes, sino la cualificación. No todos los proyectos financiados por terceras partes se llevan a cabo. Me han ofrecido cuatro cátedras. Acepté la convocatoria de Colonia. Ya no puedo reconstruir el caso concreto", declaró el político este domingo a Merkur.