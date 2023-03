Acciones de bancos estadounidenses se desploman tras el discurso de Biden sobre economía

Las acciones de bancos estadounidenses se han desplomado este lunes tras el discurso del presidente de EE.UU., Joe Biden, sobre economía. MarketWatch señala que, en total, 12 bancos perdieron más del 10 % y cinco más del 20 %.

Así, First Republic Bank cayó un 65,1 %, mientras Western Alliance Bancorp, PacWest Bancorp y Charles Schwab perdieron un 75,9 %, un 41,0 % y un 19 %, respectivamente, detalla Reuters. Paralelamente, los activos de Comerica Inc. se desplomaron en un 45,7 %, de KeyCorp, en un 34,6 %, de Zions Bancorp, en un 31,6 %, y de Fifth Third Bancorp, en un 25,9 %, según MarketWatch.

En su discurso, Biden aseguró a la población de su país la estabilidad del sistema bancario de la nación pese a los problemas que ocurrieron en el sector la semana pasada.

El viernes, el sistema bancario estadounidense experimentó la quiebra más grande desde la crisis financiera de 2008: Silicon Valley Bank, el decimosexto banco más grande del país, se vio colapsado después de que los depositantes retiraran su dinero, a medida que se extendía la preocupación por la crisis dentro de la entidad bancaria. Dos días más tarde, los reguladores cerraron el Signature Bank debido a riesgos sistémicos y con el fin de evitar un contagio en el sector.