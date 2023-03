Los monjes rechazan el "últimatum" de Kiev y no dejarán el Monasterio de las Cuevas

Los monjes del Monasterio de las Cuevas de Kiev de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana (UPTs, por sus siglas en ruso), considerada como parte autónoma del Patriarcado de Moscú, no accederán a la exigencia de las autoridades ucranianas de abandonar las instalaciones del convento, su sede principal. Así lo declaró este lunes el jefe del monasterio, el metropolita Pavel, en un videomensaje publicado en el canal de YouTube.

"No tenemos la intención de mudarnos y no lo haremos, porque ahora hay leyes que están al lado de las personas. Nos amenazan con reprimirnos: esto no es el [19]17. Hoy existe la comunidad internacional, hay cierta cultura", dijo el alto sacerdote en referencia a las consecuencias de la Revolución bolchevique.

Asimismo, el jefe de la Lavra, como se conoce este tipo de monasterios con cuevas para ermitaños, recordó que los monjes no son "colaboracionistas", sino "ciudadanos de su país" que viven en la Lavra desde 1988. "Muchos no tienen otro lugar a donde ir", recalcó. En esta línea, señaló que desalojar a los monjes "en 10 días así sin más" es un acto fuera de la ley, al tiempo que expresó su confianza en que los feligreses no permitirán que este escenario se haga realidad.

Por otra parte, el metropolita subrayó que la Iglesia Ortodoxa Ucraniana no está en contra de las actividades legales de las autoridades, incluidas las "inspecciones".

Fecha fijada

El pasado 10 de marzo, el parque nacional Monasterio de las Cuevas de Kiev, que depende del Ministerio de Cultura de Ucrania, exigió a los monjes que abandonen las instalaciones antes del 29 de marzo. En el documento oficial se indica que la decisión se tomó teniendo en cuenta las conclusiones de un grupo de trabajo y una carta del Ministerio de Cultura ucraniano. El grupo en cuestión fue creado por un decreto del presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, que aprobó la decisión del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de prohibir las actividades de "organizaciones religiosas afiliadas a los centros de influencia de la Federación Rusa".

En su videomensaje diario a la nación, Zelenski avaló este domingo los planes de expulsión de los monjes, indicando que existe en Ucrania un "movimiento" en Ucrania para reforzar su "independencia espiritual". "No permitiremos que el Estado terrorista tenga la menor oportunidad de manipular la espiritualidad de nuestro pueblo, de destruir los santuarios ucranianos -nuestras Lavras- o de robar de ellos cualquier objeto de valor", aseveró el mandatario.

Por su parte, la UPTs, que desde otoño pasado vive bajo una oleada de presiones de Kiev, con registros de templos en búsqueda de supuestas actividades antiucranianas, calificó el aviso de "ultimátum", al precisar que la administración del parque informó "sin explicaciones de la ruptura del acuerdo de alquiler".

Mientras, el patriarca Kiril, cabeza de la Iglesia ortodoxa rusa, se dirigió el sábado pasado a los líderes religiosos y representantes de organizaciones internacionales, pidiéndoles que "hagan todo lo posible" para impedir la expulsión de los monjes. Kiril denunció que el "últimatum" de las autoridades "llama la atención por su insuficiente razonamiento jurídico".