"Ridícula tontería": El Kremlin reacciona a la idea de Ucrania de cambiar el nombre a Rusia

El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, manifestó este lunes en una rueda de prensa que la idea de cambiar el nombre de Rusia por 'Moscovia', como se está estudiando a lo interno de Ucrania, es una "ridícula tontería".

"Si no me equivoco, hubo ya muchas bromas al respecto, no creo que sea necesario hacer nuevas. Uno solo puede tomárselo con una sonrisa. La Federación de Rusia, sin importar cómo la llamen otros, seguirá siendo una gran potencia, un gran país. Seguirá siendo Rusia", dijo el vocero.

El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, respondió el viernes pasado a una petición que busca cambiar en el idioma ucraniano el nombre Rusia por 'Moscovia', tras acumular ese pedido las 25.000 firmas necesarias para que sea examinada por el mandatario. Zelenski encargó al primer ministro, Denís Shmygal, estudiar la iniciativa.

Aparte de Peskov, otros altos funcionarios rusos se expresaron respecto a ese pretendido cambio toponímico. Particularmente, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, apuntó que se trata de "una prueba más del intento de hacer de Ucrania una 'anti-Rusia'".

Mientras, este lunes se registró en la Rada Suprema (el parlamento ucraniano) un proyecto de declaración que propone calificar oficialmente el régimen político de Rusia como "racismo".