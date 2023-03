El BCE sigue de cerca el colapso del Silicon Valley Bank y descarta riesgos de contagio en la UE

Paolo Gentiloni, comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, asegura que no ven "riesgos específicos de contagio".

El Banco Central Europeo (BCE) está siguiendo de cerca el colapso del Silicon Valley Bank (SVB), explicó este lunes en rueda de prensa Paolo Gentiloni, comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios.



"La economía de la eurozona entró este año en una situación ligeramente mejor de lo esperado que hace unos meses, pero aún no estamos fuera de peligro y la incertidumbre sigue siendo muy alta. El colapso de Silicon Valley Bank es un claro recordatorio de eso", afirmó.

En este sentido, indicó que, aunque a nivel de la Unión Europea existe una presencia muy limitada de dicha entidad, motivo por el que no esperan que haya consecuencias directas, están siguiendo de cerca los acontecimientos y han tomado nota de la "reacción decisiva" por parte de las autoridades estadounidenses.

"No vemos riesgos específicos de contagio", continuó Gentiloni. "Recalcamos el hecho de que los bancos europeos, todos y no sólo los grandes, tienen balances estables siguiendo las normas de Basilea. Estamos monitorizando la posibilidad de que haya un impacto, pero no hay un riesgo significativo", añadió.

"Situación de fragilidad"

Por su parte, la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital de España, Nadia Calviño, señaló que las autoridades del país norteamericano "han actuado con rapidez y contundencia", al tiempo que detalló que "la mayor turbulencia en los mercados financieros se deriva" de una "situación de fragilidad de algunos bancos de allí".

El pasado viernes, el SVB protagonizó la mayor quiebra bancaria en EE.UU. desde la crisis financiera mundial de 2008. El decimosexto banco más grande del país colapsó después que los depositantes, en su mayoría relacionados con el sector de la tecnología y empresas respaldadas por capital de riesgo, retiraran su dinero durante esa semana, a medida que se extendía la preocupación por la crisis que atravesaba la entidad bancaria.

Esto repercutió en la estabilidad de las bolsas estadounidenses, así como de las entidades financieras de ese país y de Europa, que sufrieron importantes pérdidas en sus cotizaciones. Este lunes, el presidente de EE.UU., Joe Biden, aseguró a la población de su país que pueden confiar en que el sistema bancario es seguro.