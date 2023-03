"Actué solo": El hombre que quiso matar a Cristina Kirchner afirma que no se arrepiente

El acusado reveló que la bala no salió porque se puso nervioso.

Fernando Sabag Montiel, el hombre que quiso matar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, aseguró que no tuvo cómplices y que no se arrepiente de haber intentado cometer un magnicidio.

"Mi situación es muy comprometida. Yo estuve buscando los medios de forma despavorida, lo hice por motu proprio, están inventando una historia, actué solo. Con respecto al atentado, sí. Y tengo las pruebas acá", afirmó en una entrevista con el canal argentino C5N.

Esta es la primera vez que Sabag Montiel habla con un medio de comunicación desde que la noche del 1 de septiembre del año pasado activara el gatillo directo al rostro de la expresidenta, mientras ella saludaba a un grupo de manifestantes. El asesinato no se concretó porque la bala no salió.

"Estaba cargada, tiré el gatillo y el tiro no salió. Tenía cinco balas el arma. Después me plantaron balas en mi casa, pusieron droga diciendo que yo era un drogadicto. Están defenestrando, inflando una imagen que yo no soy", acusó al tratar de desacreditar la investigación en la que es el principal acusado.

Fernando Sabag Montiel habló con @C5N sobre el atentado contra Cristina Kirchner y confesó: "El arma estaba cargada pero no salió" pic.twitter.com/CKJKFpJTyV — Agencia El Vigía 🇦🇷 (@AgenciaElVigia) March 14, 2023

"Yo, en vez de tirar el pestillo, imagínate los nervios de estar en un lugar, (en vez) de tirar la corredera, tiré el pestillo para atrás y cuando tiré el gatillo, no salió el tiro porque, entre tanto tumulto, tanta gente, estaba nervioso", añadió.

Sabag Montiel desligó a Brenda Uliarte, su novia que también está procesada y acusada del intento de homicidio, ya que lo acompañó esa noche y hay múltiples conversaciones telefónicas que la implican.

La carta

Con respecto a sus motivos para querer matar a la vicepresidenta, el hombre de 36 años se limitó a decir que se debió a "la situación del país".

Por otra parte, Sabag Montiel fue cuestionado por su vínculo con Diego Luciani, uno de los fiscales que logró que Fernández de Kirchner fuera condenada por corrupción, ya que el fin de semana varios medios revelaron que le había escrito una carta.

El joven que accionó el gatillo de una pistola dos veces a centímetros de @CFKArgentina le escribió una carta a la Fiscalía. Te lo conté el domingo en @elcoheteluna. Quiere ser juzgado por Ercolini de los huemules de Lago Escondido. Sabag Montiel en una de @StephenKing en Ezeiza. pic.twitter.com/CVqkHVkwY7 — Juan Alonso (@jotaalonso) March 13, 2023

"Lo conocía de la tele, de antes, es obvio que Luciani tenía bronca, es él el que tiene las causas, que tiene problemas con Cristina", afirmó.

En la misiva, Sabag Montiel le decía a Luciani que sus abogados, la vicepresidenta y la jueza a cargo de la causa, María Eugenia Capuchetti, lo tienen secuestrado.

"Me quitaron el contacto con mis allegados. Ellos rompieron mi celular para estar incomunicado, desaparecerme a mí y a Brenda Uliarte. Los medios de comunicación están mintiendo, inventando una pobre historia", afirmó.

El implicado también pidió que otros jueces que sean de confianza para Luciani intervengan en la causa. Y propone con nombre y apellido a Andrés Basso, Jorge Gorini y Julián Ercolini, quienes son conocidos por su posición antikirchnerista.