"Me llena de orgullo perder así": López Obrador sobre la restitución del secretario general del INE

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó este martes la restitución de Edmundo Jacobo Molina como secretario general del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que el paquete de reformas electorales, conocido como 'Plan B', eliminara el cargo en el que se desempeña el funcionario.

"Ayer, [hubo] una fiesta en el INE y todos [en] los medios aplaudiendo porque le habían devuelto el cargo a un integrante del INE que lleva 30 años ahí y 15 como funcionario clave", refirió el mandatario durante su habitual conferencia matutina de este martes.

A propósito, reprochó que muchos integrantes de la institución celebraran la "reivindicación" de la democracia y el "triunfo" del INE sobre el 'Plan B' cuando, a su consideración, el organismo autónomo está representado por servidores que han tolerado fraudes.

"La 'primer derrota' del Plan B", aseveró el mandatario sobre la restitución del funcionario. A lo cual, añadió: "Pues me llena de orgullo perder así. No se dan cuenta porque no tienen autoridad moral. Lo que les interesa es el dinero y el poder por el poder", señaló.

"Me llena de orgullo perder así", dice AMLO por el regreso de Edmundo Jacobo @lopezobrador_ aseguró que hubo una fiesta en el INE por la "derrota del Plan B" y el regreso de su secretario, "lleva 30 años ahí, ha tolerado fraudes, por eso está ahí, completamente antidemocrático" pic.twitter.com/7uYm3msYwy — Político MX (@politicomx) March 14, 2023

La tarde del lunes, se informó que una jueza de la Ciudad de México falló a favor de un amparo interpuesto por el funcionario para suspender de manera definitiva una disposición del 'Plan B' que extinguió la Secretaría Ejecutiva del organismo.

El paquete de reformas a las leyes secundarias electorales fue propuesto por López Obrador en diciembre pasado como una alternativa a otro proyecto de modificaciones en la materia, pero de carácter constitucional, que fue rechazado por el Congreso.

El 'Plan B' entró en vigor en dos fases, la primera a finales de 2022 y la segunda el 3 de marzo. Ésta última parte incluyó diversas alteraciones a la estructura y organización del INE, con el objeto de reducir el presupuesto y agilizar los procesos dentro del organismo, según defendió previamente el presidente.

