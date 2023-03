Moody's advierte con bajar la calificación de seis bancos de EE.UU. por sus "volátiles" condiciones

La agencia de calificación crediticia Moody's Investors Service puso este lunes la calificación de seis bancos estadounidenses en revisión a la baja, debido a las condiciones de financiación en las que se encuentran.

Así, Moody's colocó "todas las calificaciones y evaluaciones" a largo y corto plazo en "revisión para una rebaja" de las entidades financieras First Republic Bank, Comerica, Zions Bancorporation, Western Alliance Bancorporation, UMB Financial Corporation e Intrust Financial Corporation.

"La revisión a la baja refleja las condiciones de financiación extremadamente volátiles para algunos bancos estadounidenses expuestos al riesgo de salidas de depósitos no asegurados", argumentó la empresa.

Según la agencia calificadora, dichos bancos tienen una "dependencia" entre alta y modestamente alta "de un financiamiento de depósitos no asegurados más sensible a la confianza", "elevadas pérdidas no realizadas" en sus tenencias de bonos y un "nivel de capitalización relativamente bajo". Estos factores hacen que el perfil de financiación de las entidades incluidas sea "más sensible a retiros rápidos y grandes de depósitos".

Signature Bank

Moody's también bajó a C la calificación de Signature Bank, que colapsó la semana pasada, lo que significa que ahora se encuentra en la categoría de 'banco basura'.

Las rebajas se producen en medio del desplome de las acciones de los seis primeros bancos mencionados, que este lunes sufrieron drásticas caídas en el valor de sus acciones pese a las medidas tomadas por el Gobierno de EE.UU. para apoyar a los prestamistas y evitar más pánicos financieros. La turbulencia fue provocada por el colapso de Silicon Valley Bank, que la semana pasada protagonizó la mayor quiebra bancaria en el país norteamericano desde la crisis financiera de 2008.