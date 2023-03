Riad no venderá petróleo a los países que impongan un tope al precio de su crudo

Arabia Saudita no exportará petróleo a ninguna nación que pretenda imponer un techo de precios para su producto, afirmó este martes el ministro de Energía del reino, Abdulaziz bin Salman Al Saud.

"No venderemos crudos a ningún país que imponga un tope de precios a nuestro suministro. Reduciremos la producción, y no me sorprendería que otros [países] hicieran lo mismo", dijo el alto funcionario saudita en una entrevista con Energy Intelligence, al referirse a las intervenciones en el mercado energético por parte de países consumidores, tales como la limitación de precios dictada por el G7 al petróleo ruso.

El ministro abordó también la situación planteada desde EE.UU. por el proyecto de ley conocido como Sin Cárteles de Producción y Exportación de Petróleo (NOPEC, por sus siglas en inglés), que podría exponer a los miembros de la OPEP+ a demandas antimonopolio ante los tribunales estadounidenses con el fin de combatir los altos precios del combustible. Así, manifestó que esas medidas amenazarían al sector con repercusiones "similares".

"Estas políticas añaden nuevas capas de riesgo e incertidumbre, en un momento en que lo que más se necesita es claridad y estabilidad", dijo el ministro, y agregó que el equilibrio del mercado se vería muy afectado si se llegan a implementar más ampliamente esas medidas.

Asimismo, el representante de Riad apuntó que esa iniciativa estadounidense tendría efecto sobre los exportadores e importadores del crudo a nivel global.

"La NOPEC también socavaría las inversiones en capacidad petrolera y haría que la oferta mundial sea muy inferior a la demanda futura", aseveró. "Las repercusiones se dejarán sentir en todo el mundo, tanto en los productores como en los consumidores, así como en toda la industria petrolera", pronosticó.