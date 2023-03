La quiebra de Silicon Valley Bank arrastra al euríbor a la mayor caída de su historia en un día

La crisis bancaria que sacudió a EE.UU. y que inició con la quiebra del Silicon Valley Bank (SVB) está teniendo repercusiones a nivel internacional. El índice de referencia de la mayoría de las hipotecas variables en Europa, euríbor, registró este martes 14 de marzo su peor caída histórica en un solo día.

El euríbor a 12 meses perdió un 0,358 % en un día, hasta ubicarse en 3,509 %, alejado del pico de 3,978 % que había logrado el jueves 9 de marzo. Este retroceso se suma al que había registrado el lunes, por lo que con un descenso de casi medio punto en dos días el indicador borró la suba que había tenido en un mes.

Pese a esta caída, la media mensual del indicador de referencia continuaba en 3,8401 %, lo que representa una mejora sobre el 3,534 % de febrero pasado.

El euríbor había comenzado su camino alcista el 4 de febrero del año pasado, cuando el Banco Central Europeo anunció la posibilidad de subir los tipos de interés.

Sin riesgo de "contagio"

El Banco Central Europeo anunció que sigue de cerca la situación bancaria en EE.UU. y aclaró que la Unión Europea tiene una presencia limitada en el SVB, por lo que no se esperan consecuencias directas.

"No vemos riesgos específicos de contagio", afirmó Paolo Gentiloni, comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios. "Recalcamos el hecho de que los bancos europeos, todos y no solo los grandes, tienen balances estables siguiendo las normas de Basilea. Estamos monitorizando la posibilidad de que haya un impacto, pero no hay un riesgo significativo".