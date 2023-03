Tribunal en México niega amparo al jefe de seguridad de 'El Chapo' y procederá extradición a EE.UU.

Un juez del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Estado de México falló en contra de un recurso de amparo interpuesto por Jorge Iván Gastelum Ávila, alias 'El Cholo Iván', para impedir su extradición a EE.UU., informan medios locales.

El hombre es identificado como el jefe de seguridad del cofundador del Cártel de Sinaloa, Joaquín 'El Chapo' Guzmán, quien desde 2019 cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Florence, Colorado.

'El Cholo' fue capturado junto con su jefe en enero de 2016 por las Fuerzas Armadas de México en un operativo la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, por los delitos de homicidio, tráfico de drogas y portación de armas y sus suministros.

En diciembre de 2018, una Corte Federal del Distrito de Columbia emitió una orden de aprehensión en contra de Gastelum Ávila por la supuesta distribución de cinco kilogramos o más de cocaína, y 1.000 kilogramos o más de marihuana traficada hacia EE.UU., así como por el uso y posesión de un arma de fuego.

Sin embargo, no fue si no hasta abril 2020 cuando la Embajada de EE.UU. solicitó formalmente la extradición del sicario, la cual fue concedida en diciembre de ese mismo año y apelada por la defensa del acusado.

Según detalla la prensa local, los abogados de Gastelum Ávila argumentaban que las autoridades mexicanas no suscribieron una carta de compromiso para que su cliente no recibiera sentencia vitalicia en EE.UU., una moción desestimada previamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quién determinó que la cadena perpetua no es limitativa de la orden de extradición.

Tras el fallo del tribunal, la Fiscalía General de la República (FGR) debe coordinarse con el Gobierno de EE.UU. para proceder con la transferencia de autoridad sobre 'El Cholo Iván', quién deberá ser trasladado del penal en el estado de Oaxaca donde se encuentra a una cárcel en EE.UU., en lo que inicie el juicio en su contra en Columbia.

