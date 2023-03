The Guardian: El gobierno de Boris Johnson presionó a la BBC para no hablar de 'confinamiento'

Una serie de correos electrónicos y mensajes de WhatsApp a los que tuvo acceso The Guardian dejan al descubierto cómo el gobierno del ex primer ministro Boris Johnson ejerció presión sobre la BBC durante el inicio de las restricciones a la circulación en el Reino Unido por la pandemia de coronavirus.

El 23 de marzo de 2020, día en que fue anunciada la cuarentena, desde el gobierno pidieron a la cadena que no utilizara la palabra 'confinamiento'. "Hola a todos. Downing Street pregunta si podemos evitar la palabra 'confinamiento'. Me dijeron que el mensaje consistirá en que quieren seguir presionando a las personas para que se queden en casa, pero no están hablando de hacer cumplir la ley en este momento", indica uno de los correos electrónicos.

Pese a las quejas de los periodistas, tuvieron que acatar la orden y ese día se habló de "restricciones" a la vida cotidiana.

Otro pedido de la administración de aquel entonces fue anunciado en un mensaje de WhatsApp enviado el 24 de octubre de 2021, en el que se reclamaba un discurso más crítico hacia el partido Laborista. "Downing Street se queja de que no estamos reflejando el desastre laborista del 'Plan B' en Internet […] ¿Podemos aumentar un poco el escepticismo sobre esto?", reza el texto.

Este mensaje llegó luego de que el gobierno acusara a la oposición de cambiar su postura sobre las medidas impuestas por el coronavirus tras presentar un 'Plan B Covid' con medidas de restricción alternativas.

Limpiar la imagen de Johnson

El tratamiento del confinamiento no fue el único tema por el que la BBC recibió una línea oficial de trabajo. Otro mensaje revelado por The Guardian muestra cómo se pidió que la cadena que se mantuviera al margen de una noticia que podía perjudicar la imagen de Johnson.

Se trataba de una entrevista que en octubre de 2020 dio la emprendedora tecnológica estadounidense Jennifer Arcuri en la que pareció confirmar un romance con el expremier.

"[XXX] hizo un trabajo maravilloso anoche manteniéndonos alejados de esta historia. Me gustaría continuar esa distancia", expresa el mensaje enviado desde el gobierno.

El conflicto con Lineker

Estas revelaciones llegan poco después de las críticas a la BBC por la suspensión del exfutbolista Gary Lineker, presentador del programa deportivo 'Match of the Day', debido a unos tuits en los que cuestionaba la política migratoria impulsada por el actual primer ministro, Rishi Sunak, que pretende evitar que los inmigrantes que lleguen sin autorización en pequeñas embarcaciones a través del canal de la Mancha soliciten asilo. Por eso, comparó el lenguaje utilizado por el Gobierno con el de la "Alemania de los años 30".

Esta expresión fue considerada como una "violación" de las normas de la cadena, en especial, con su compromiso con la "imparcialidad debida".

Tras la críticas recibidas, el director general de la BBC, Tim Davie, emitió un comunicado en el que anunció una revisión independiente de su guía de redes sociales "con un enfoque particular en cómo se aplica a los trabajadores independientes fuera de las noticias y los asuntos de actualidad". Además, se disculpó por los inconvenientes causados por una "posible confusión" y anunció la restitución de Lineker.